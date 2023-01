Gelegenheit macht Diebe, sagt ein Sprichwort. Besonders ärgerlich ist es, wenn das Diebesgut eigentlich Kindern und Jugendlichen zugute kommen sollte, etwa als Spende für die Christbaumsammlungen von CJVM oder Feuerwehr. Für viele Jugendgruppen ist die Christbaumsammlung eine wichtige Einnahmequelle.

In Jöhlingen sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag nach dem Dreikönigstag mit Unterstützung der älteren Kameraden die ausgedienten Bäume ein. Die Stimmung ist ausgelassen, die Freude bei den Helfern groß nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls.

Der Spaßfaktor bei den Kindern hat definitiv gefehlt. Max Lauinger, erster stellvertretender Jugendwart Feuerwehr Jöhlingen

„Der Spaßfaktor bei den Kindern hat definitiv gefehlt“, sagt der erste stellvertretende Jugendwart, Max Lauinger. Er geht vor dem Start noch einmal die Einsatzpläne durch, dann geht es für die Helferteams auch schon los. Mit dem gut gemeinten Rat: „Kinder haben auf den Anhängern nichts verloren.“

Teilweise sind ganze Straßenzüge von Diebstählen betroffen

Für den neunjährigen Marwin ist es die erste Christbaumsammlung. Er hat einen schwarzen Köcher umgehängt und sammelt darin die Spenden ein. Die hängen zum Teil in den Bäumen am Straßenrand.

Den Helferinnen und Helfern ist es aber lieber, wenn sie sie persönlich an der Haustür abholen können. Denn immer wieder werden Spenden eben geklaut.

Für Helferin Katrin ist das ein Unding. Ihr Freund Benjamin ist Mitglied der Feuerwehr, sie unterstützt die Christbaumsammlung regelmäßig. Teilweise seien in der Vergangenheit ganze Straßen betroffen gewesen, erinnert sie sich. Wer sich da bedient hat, ließ sich allerdings nicht herausfinden.

Spenden oder Weihnachtskugeln: Christbäume werden genau untersucht

Marwin und Lea beratschlagen unterdessen, an welcher Tür eines Mehrfamilienhauses sie klingeln sollen. Für die 17-Jährige Routine, immerhin ist sie seit ihrem achten Lebensjahr bei der Feuerwehr und hat bereits viele Sammlungen mitgemacht.

Ein Detail entgeht ihr dann aber doch: Ganz unten an einem Baum entdeckt Marwin noch eine vergessene Christbaumkugel. Im nächsten Baum finden die Helfer ein loses blaues Band. Hing da mal eine Spende?

Polizei rät von Fallen für Diebe ab

Der Diebstahl von Spenden an Christbäumen ist zumindest bei der Polizei noch kein Thema, sagt Polizeisprecher Kai Lampe. Ob jedoch jeder Diebstahl zur Anzeige gebracht wird, kann er nicht sagen.

Davon, gezielt einen größeren Geldschein in einem Baum zu platzieren und auf einen Dieb zu warten, rät Lampe ab. Andere zu einer Straftat zu verführen, sei nämlich auch verboten.

Auch im rund zehn Kilometer entfernten Diedelsheim werden an diesem Samstag die Christbäume gesammelt. Mit Spendenklau habe man allerdings bislang keine Probleme, sagt CVJM-Schriftführer Thomas Krüger.

Er weiß: Bei den Sammelaktionen kommt es stark auf die Helfer an, besonders auf die auf dem Wagen. In einem Jahr habe man die Bäume so hoch gestapelt, dass die Helfer beinahe über die Dächer der Häuser schauen konnten.

Wir sind jedes Mal überrascht, wie viel Geld wir hereinbekommen. Thomas Krüger, Schriftführer CVJM Bretten-Diedelsheim

Aktuell nehme die Zahl der Bäume jedoch leicht ab. Vielleicht, weil einige Leute ihren Baum lieber im eigenen Holzofen verfeuern? Überprüfen kann Krüger seine Theorie nicht. Was jedoch nicht abnimmt, ist die Spendenbereitschaft der Diedelsheimer. „Wir sind jedesmal überrascht, wie viel Geld wir hereinbekommen“, sagt Krüger. Er wolle sich für diese besondere Großzügigkeit ausdrücklich bedanken.

Während in Jöhlingen das gesammelte Geld in die Jugendarbeit der Feuerwehr fließt, spendet der CVJM seinen Erlös an Hilfsprojekte in den Slums von Cebu-City auf den Philippinen.