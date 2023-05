Internationaler Museumstag: Was im Karlsruher Norden los ist

Der Internationale Museumstag, der am 21. Mai begangen wird, ist seit 1972 der Tag, an dem Museen aller Art kulturelle Vielfalt bieten. Im nördlichen Landkreis Karlsruhe sind es in erster Linie die Heimatmuseen, die auf die Bedeutung der Heimatgeschichte für die Region hinweisen.

Umfangreiche Sammlung im Heimatmuseum Leopoldshafen

Eine sehr umfangreiche Sammlung zeigt das Heimatmuseum im ehemaligen Rathaus in Leopoldshafen. Im Erdgeschoss wurde ländliches Wohnen mit Wohn- und Schlafstube sowie Küche rekonstruiert, im Obergeschoss befindet sich die Dokumentation der Ortsgeschichte bis in die neueste Zeit anhand von Dokumenten, Plänen, Karten, Bodenfunden und Sachobjekten.

Das Dachgeschoss zeigt handwerkliche und landwirtschaftliche Geräte. Eine Sonderausstellung widmet sich dem Tabak: „Vom badischen Stumpen zur Wasserpfeife und E-Zigarette.“ An diesem Sonntag gibt es ab 11 Uhr ein Museumsfest mit Bewirtung. Bürgermeister Lukas Lang (parteilos) wird die Ausstellung eröffnen und Museumsleiter Wolfgang Knobloch bietet Führungen an.

Nachlass-Sammlungen in Weingarten

Das Heimatmuseum in Weingarten hat an diesem Tag ebenfalls geöffnet und zeigt in der Durlacher Straße 30 eine Kunstausstellung. Zu bereits vorhandenen Gemälden kamen aus Nachlass-Sammlungen weitere Bilder dazu. Es handelt sich um Werke der Maler Wilhelm Martin, Erwin Koch und Meyer-Weingarten, die nach Aussage des Heimatvereins-Vorsitzenden Wolfgang Wehowksy noch nie öffentlich gezeigt wurden.

Nicht geöffnet haben die Heimatstube in Walzbachtal und das Museum in Graben-Neudorf in der Karlsruher Straße 47.

Das Heimatmuseum Pfinztal in der Hauptstraße 57 in Söllingen widmet sich umfassend der Darstellung alten Handwerks: Korbmacher, Küfer, Schmied. Aktuell ist ein virtueller Rundgang möglich.

Das Bunkermuseum in Dettenheim befindet sich in einem Bunker Regelbau 32. Der Bunker wurde 1938/39 errichtet und beherbergt heute Exponate aus dem Sanitätsbereich und dem militärischen Bereich von 1938 bis 1945. Es hat jeweils am zweiten Sonntag eines Monats geöffnet.

Das Heimat- und Hugenotten-Museum in Stutensee-Friedrichstal widmet sich der hugenottischen Herkunft der Friedrichstaler. Räume und Ausstellungsstücke wurden durch einen großen Wasserschaden beschädigt. Das Museum muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben.