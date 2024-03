Internationales Chorfestival Baden kommt nach Graben-Neudorf

Der MGV Liederkranz Neudorf sucht Gastsängerinnen und Gastsänger, um mit ihnen gemeinsam „in zehn Proben zum Ziel“ zu kommen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Das Ziel ist ein besonderer Höhepunkt im Jahreskalender: das Festivalkonzert des siebten Internationalen Chorfestivals Baden am Freitag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula der Pestalozzi-Gemeinschaftsschule in Graben-Neudorf. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Christian Eheim (SPD) wird das Konzert dem Leitgedanken „Singing for a Human World“ folgen.

Graben-Neudorf: klassische und moderne Werke im Programm

Die Vorbereitungen für das Projekt laufen. Der Frauenchor probt dienstags um 19.45 Uhr, jeden Mittwoch um 19.30 Uhr treffen sich die Männerstimmen, jeweils in der Klangwerkstatt „Haus des Liedes“ in der Kirchenallee. Die Künstlerischen Leiter Andreas Burghardt (Männerchor) und Sarah Maria Bahr (Frauenchor) haben ein buntes, abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt, das in zehn Proben zur Bühnenreife gebracht werden soll.

Es enthält sowohl klassische als auch moderne Werke und internationale Folklore, beispielsweise einen Chorsatz von Anton Bruckner als Beitrag zum Jubiläumsjahr des 1824 geborenen österreichischen Komponisten, einen Hit des amerikanischen Folk-Rock-Duos Simon and Garfunkel in einem zeitgenössischen Arrangement sowie ein heiter-virtuoses estnisches Tanzlied.

Singen in einem unserer Chöre vermittelt Spaß. Klaus Wilhelm

MGV Liederkranz Neudorf

Der Liederkranz lädt alle interessierten Hobbysänger ein, bei dem Projekt mitzumachen. Vorkenntnisse und Vereinsmitgliedschaft sind nicht erforderlich. „Singen in einem unserer Chöre vermittelt Spaß, Freude und eine Menge Geselligkeit“, versichert Klaus Wilhelm, beim Verein zuständig für Pressearbeit und Konzertkoordinierung.

Das Ereignis ist eine Kooperation gemäß dem Prinzip des Internationalen Chorfestivals. Neben den beiden Liederkranz-Formationen wirkt der ukrainische Kammerchor Sophia aus Kiew mit. Das renommierte Ensemble sieht sich als kultureller Botschafter seines Heimatlands. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben im gesamten europäischen Raum bereits zahlreiche Wettbewerbe der höchsten Schwierigkeitsstufe gewonnen.

Die Idee, internationale Chöre nach Baden zu bringen, wurde im Jahr 2003 in Ötigheim geboren. Die siebte Auflage des Internationalen Chorfestivals findet in diesem Jahr von 29. Mai bis 2. Juni unter dem Motto „The Spirit of Brotherhood“ statt. Bei rund 20 Konzerten und Workshops in ganz Baden werden laut Veranstalter wieder über 7.000 Zuschauer erwartet. Für das Konzert auf der Freilichtbühne Ötigheim wird ein Festivalchor mit über 300 Stimmen gegründet.

Viele preisgekrönte Chöre aus vier Kontinenten von Thailand bis Mexiko sowie ausgewählte Konzertorte machen das Festival zu einer Kulturveranstaltung von überregionaler Bedeutung. Graben-Neudorf gehört zum ersten Mal als einer der Austragungsorte dazu.