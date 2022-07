Badeverbot am Baggersee Linkenheim ist wieder aufgehoben

Am Linkenheimer Baggersee Giesen ist am Donnerstagnachmittag das Badeverbot aufgehoben worden. Wie die Gemeinde mitteilte, zeigten neue Proben aus dem See keine auffälligen Werte.

Das Gesundheitsamt hatte am 27. Juni Oberflächenwasser-Proben entnommen und festgestellt, dass der Messwert für iEnterokokken deutlich über dem Richtwert liegt.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es vonseiten der Behörden. Erst wenn die kurzzeitige Verschmutzung beseitigt sei und die Konzentrationen für die mikrobiologischen Parameter mindestens wieder von ausreichender Qualität sind, könne das Badeverbot aufgehoben werden.

In jüngster Vergangenheit mussten immer wieder Badeverbote an Baggerseen in der Region ausgesprochen werden. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahr das Baden im Eggensteiner See Fuchs&Gros untersagt. Als mögliche Ursache für die Keimbelastung im Wasser nennen Experten Tierkot und hohe Wassertemperaturen.