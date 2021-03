Bebauungsplan sorgt in Linkenheim für Unfrieden

Damit nicht jeder bauen kann, wie er will, soll nun im Bereich Friedenstraße/An der Bahn am Ortsrand von Linkenheim ein Bebauungsplan erstellt werden. Dessen Inhalt stößt bei vielen Anwohnern auf Ablehnung.

Bislang gab es noch keinen Bebauungsplan für das Gebiet Friedenstraße/An der Bahn am Ortsrand von Linkenheim. Das will die Verwaltung ändern – und sorgt damit für Unfrieden bei den Grundstückseigentümern.

Die Eigentümer der 66 Wohneinheiten lassen sich grob in zwei Gruppen aufteilen: eine große, die mittlerweile eine Bürgerinitiative gegründet hat und die Gärten gegen die ihrer Ansicht nach „unverhältnismäßige Nachverdichtung“ schützen will, und eine kleinere, in der unter anderem Erbengemeinschaften gerne mehr aus ihren in den 1950er und 1960er Jahren bebauten Grundstücken machen würden.

Zu den Anwohnern, die das Vorhaben kritisieren, zählt etwa Hans Nordmeyer. „Damals sind viele junge Familien hier eingezogen“, sagt er im BNN-Gespräch, „die der nachfolgenden Genration die Natur nahebringen wollten.“ Die Gärten der Grundstücke lägen „in einer hochsensiblen Lage am Ortsrand“ und dienten als Rückzugsorte der Natur und der Tierwelt. Auf der einen Seite befinde sich die intensive Landwirtschaft, auf der anderen Seite der dichte Siedlungsraum. Zusätzlich lägen diese Gärten am Rande eines Biotops, so Nordmeyer. Er habe beispielsweise Erdbienen auf seinem Areal.