Hilfe für die Ukraine: Hier können Sie im nördlichen Landkreis Karlsruhe spenden

Seit zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Immer mehr Menschen fliehen aus dem Land, in zahlreichen Gemeinden nördlich von Karlsruhe sind bereits Flüchtlinge angekommen.

Die Hilfs- und Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. Im Folgenden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ein Überblick über entsprechende Angebote zwischen Linkenheim-Hochstetten und Pfinztal.

Pfinztal

Der Lions Club Remchingen-Pfinztal bringt gemeinsam mit dem Pforzheimer Busunternehmen Müller-Reisen Menschen von der slowakisch-ukrainischen Grenze nach Deutschland. Am vergangenen Wochenende kamen die ersten Flüchtlinge an. Weitere Fahrten an die Grenze sind geplant.

Für die Finanzierung sucht der Club noch Sponsoren (Lions Club Remchingen-Pfinztal Förderverein, Sparkasse Pforzheim Calw, IBAN: DE 45 6665 0085 0000 6880 88, Stichwort: Bus-Evakuierung Ukraine). Der Verein sucht außerdem noch Menschen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen. Weitere Informationen: https://fencersforukraine.de.

Linkenheim-Hochstetten

Selina Mendgen in Hochstetten und Michaela Grob in Linkenheim sammeln Spenden. Da viele Flüchtlinge ihre Haustiere mitbringen, sind auch Futterspenden und Hundeleinen wichtig, wie Mendgen sagt. Daneben sind im Moment vor allem stilles Wasser, Windeln und Medikamente gesucht. „Außerdem brauchen wir für die älteren Menschen Rollstühle und Rollatoren“, sagt Michaela Grob.

Im Moment organisieren die Beiden gemeinsam mit Kai Düsterhaupt einen Krankentransport für ein an Leukämie erkranktes Mädchen aus der Ukraine. In Zukunft will das Team auf Facebook informieren, um so gezielt Spenden zu erhalten. Spenden können bei Selina Mendgen in der Hauptstraße 77 oder bei Michaela Grob in der Hans-Thoma-Straße 3 abgegeben werden.

Der Arbeitskreis Integration (AKI) sammelte ebenfalls Sachspenden für ankommende Flüchtlinge, nimmt im Moment aber keine Spenden mehr an. „Wir wollen abwarten, wer kommt und dann nach dem Bedarf schauen“, sagt Eva Baumann-Butzer vom Verein.

Dettenheim

Die Gemeinde Detteheim sucht Wohnraum für Flüchtlinge. Wer Menschen aufnehmen kann, soll sich direkt im Rathaus melden oder per E-Mail an ukraine@dettenheim.de schreiben. Des Weiteren sucht die Gemeinde Menschen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und als Dolmetscher arbeiten können.

Sachspenden nimmt die Gemeinde nur nach Bedarf an und will in Zukunft entsprechende Aufrufe im Dettenheimer Anzeiger, der Gemeindehomepage oder den sozialen Medien schalten.

Graben-Neudorf

Die Rumänienhilfe des CVJM Graben-Neudorf sammelt Geldspenden und leitet diese an den CVJM Rumänien weiter. Der Partner-Verein soll von den Spenden sogenannte „Sattmacher“ und „Saubermacher“ packen, Kisten mit Nahrungsmitteln und Hygienartikeln, die an die Grenze zur Ukraine gebracht werden. Spenden sind unter dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“ möglich beim CVJM Graben-Neudorf, Sparkasse Karlsruhe, IBAN DE15 6605 0101 0108 1785 67.

Außerdem sammelt Adriana Wagner-Asbaghi Spenden, die sie an das Karlsruher Ehepaar Skripnik weiterleitet, das familiäre Verbindungen in die Ukraine hat. Haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel können jeweils mittwochs und freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Elly-Heuss-Knapp-Straße 18 abgegeben werden.

Weingarten

Die Mühle Weingarten und das Lebenswerk sammeln Geldspenden für Menschen aus der Ukraine. Die Mühle will zudem eine Abgabestelle für Nahrungsmittel einrichten (Mühlstraße 9). Das Lebenswerk sucht ferner noch zwei Einzelbettgestellte mit Matratzenrost.

Kontakt: Telefon (07244) 722917. Spenden: Lebenswerk, Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen, IBAN: DE79 6605 0101 0018 1106 84 oder Mühle Weingarten, Volksbank Bruchsal-Bretten, IBAN: DE22 6639 1200 0031 6732 08; der Verwendungszweck lautet jeweils: „Hilfe für die Ukraine“.

Stutensee

Die Stadt Stutensee sucht im Moment für die Flüchtlinge leerstehende Wohnungen, die sie anmieten würde. Wer Wohnraum hat, kann sich unter der Nummer (07244) 969340 melden.

Die katholische Seelsorgeeinheit Stutensee-Weingarten verweist bei Anfragen ebenfalls auf das Angebot der Stadt. Spenden nimmt auch das Haarstudio „Hair und Mehr“ in Friedrichstal entgegen (Hindenburgstraße 52).