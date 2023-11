Auf die Botschaft kommt es an

Kindergartenkinder in Linkenheim-Hochstetten lernen die Geschichte des Sankt Martins

Am Martinstag nehmen viele Kinder an Laternenumzügen teil. Aber was wissen sie eigentlich über die Geschichte? Wir fragen bei den Kleinen im Kindergarten „Wunderfitz“ in Linkenheim-Hochstetten nach.