Psychotherapeutin aus Stutensee verrät, wie man gute Vorsätze umsetzt

Zur sektgeschwängerten Silvesternacht gehören gute Vorsätze oft gleich dazu. Diese im Freundeskreis zu verkünden, wie etwa nach dem opulenten Mahl zum Jahreswechsel dann kräftig auf die Bremse zu treten, um überschüssige Pfunde loszuwerden, fühlt sich gut an.

Nach dem Rausch des Jahresbeginns sofort die lästigen Gewohnheiten umzustellen, fällt schwer. Die Psychotherapeutin Anu Kalmes aus Stutensee erklärt, wie man das Beste aus dem neuen Jahr herausholen kann.

Kalmes

Das Ende des Jahres markiert nicht nur den Abschluss von zwölf Monaten, sondern ist für viele auch eine goldene Gelegenheit für persönliche Erneuerung und positive Veränderung. Gute Vorsätze sind dabei mehr als nur Tradition. Sie sind eine Chance, bewusst an sich selbst zu arbeiten und das kommende Jahr mit frischem Elan zu beginnen. Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung sind klare und realistische Ziele. Dabei ist wichtig, Ziele zu setzen, die zwar herausfordernd, aber auch erreichbar sind. So sollte man sich als Sportmuffel nicht vornehmen, im kommenden Jahr jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, sondern sich beispielsweise als Ziel setzen, dreimal pro Woche an festen Tagen Sport zu treiben. Unrealistische Ziele können uns unter Druck setzen, lösen Frustration und Enttäuschung aus, was wiederum zu einer Blockade und dem gänzlichen Verwerfen des Vorsatzes führen kann.