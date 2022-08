Welche Sanierungen an den Schulen im Karlsruher Norden anstehen

Arbeiten lässt es sich am besten, wenn niemand dabei stört. Darum werden Bauarbeiten an Schulen meist in den Sommerferien getätigt.

Es müssen nicht immer die ganz großen Projekte sein, auch kleinere Vorhaben sollen eine Verbesserung des Schulalltags für die Schüler bringen.

Wirklich richtig viel zu tun gibt es allerdings an der Friedrich-Magnus-Schule in Friedrichstal. Dort wurde die brandschutztechnische Sanierung begonnen, berichtet Stutensees Pressesprecher Lukas Lang.

Dazu müssen Notausgänge hergestellt, Brandlasten – also alles leicht entzündliche Material – in den Rettungswegen beseitigt und die Ver- und Entsorgungsleitungen abgeschottet werden. Gleichzeitig werden die elektrischen Anlagen, Verteilungen und Kabeltrassen ertüchtigt. Auch eine Brandmeldeanlage wird eingebaut.

Erneuert werden die Sicherheitsbeleuchtungsanlage, die Alarmierungsanlage, die Beleuchtung in Fluren und Klassenzimmern und die Feuerwehrzufahrt. Da diese Arbeiten aber deutlich über ein Jahr dauern werden, wird der Unterricht der betroffenen Klassen in Containern fortgesetzt, die am 12. August geliefert wurden.

Heizzentrale der Richard-Hecht-Schule in Spöck saniert

In der Richard-Hecht-Schule im Stadtteil Spöck wird die Heizzentrale saniert und im Schulzentrum Blankenloch fallen verschiedene Reparaturarbeiten an.

In der Drais-Grundschule im Stadtteil Staffort wird eine neue, rund fünf Meter lange Küchenzeile in ein Klassenzimmer eingebaut. Diese soll zwei Herde, zwei Backöfen, zwei Spülbecken sowie einen Kühlschrank umfassen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 11.500 Euro.

Aus Dettenheim berichtet Hauptamtsleiter Swen Goldberg: In den Sommerferien 2021 und 2020 wurden sowohl in der Tulla-Schule in Rußheim als auch an der Pestalozzi-Schule in Liedolsheim erhebliche Bauarbeiten ausgeführt. Auch die Digitalisierung wurde vorangetrieben.

Beide Schulen seien nun auf einem sehr guten Stand, was die EDV-Anbindung angehe, die Möglichkeit der Fernlehre und der technischen Ausstattung innerhalb der Schulen sowie für Schüler. Dieses Jahr liege der Schwerpunkt auf der vollständigen Reinigung der Gebäude und der Überprüfung der Möblierung.

In Weingarten stehe zurzeit nichts an, was dieses Jahr noch mit Sicherheit umgesetzt werde, berichtet der Fachbereichsleiter Tiefbau und Gebäudemanagement, Gerd Weinbrecht. In Weingarten wird bekanntlich über einen möglichen Neubau des Schulhauses diskutiert.

Piratenturm und Rutsche für die Grundschule Wössingen

Auf dem Hof der Grundschule in Wössingen befindet sich zurzeit eine kleine Baustelle. Dort soll ein neuer Piratenturm, ein Spielturm zum Klettern entstehen, berichtet Annika Müller aus dem Walzbachtaler Rathaus. Die Schule ist eine sport- und bewegungszertifizierte Schule und verfügt bereits über eine Boulderwand.

Jetzt werden der Kletterturm und eine Rutsche dieses Bewegungszentrum noch ergänzen. Dafür mussten Mitarbeiter des Baubetriebshofes das Gefälle im Schulhof mittels Blockstufen minimieren.

Gleichzeitig wurden auch Entwässerungsarbeiten vorgenommen. Der Fallschutzbereich wird mit speziellen Fallschutzmatten belegt. An der Schule in Jöhlingen seien derzeit keine Bauarbeiten geplant, berichtet Müller.