Datengetriebenes Recruitment, künstliche Intelligenz, Big Data: Diese Begriffe hören sich alle schwer nach Silicon Valley an. Aber weit gefehlt. Man muss nicht nach Kalifornien, um Spezialisten zu diesen für Laien nur schwer verdaulichen Themen zu finden.

In diesem Fall reicht der Besuch auf einer sonnenbeschienenen Terrasse in Stutensee-Staffort. Erfolgreiche Start-up-Unternehmen gibt es auch in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe.

Der Standort birgt Herausforderungen und Chancen, wie Jungunternehmer betonen. Ein paar Tipps für die Gemeindeverwaltungen haben sie dann auch noch.