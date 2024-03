Wie kann man mit dem Rad am besten den Karlsruher Norden erkunden? Der ADFC und der RV Badenia Linkenheim bieten unterschiedliche Strecken an – für Freizeitradler und ambitionierte Sportler.

Für viele Radfahrer beginnt jetzt wieder die Saison. Und gerade im Karlsruher Norden gibt es viele ansprechende Fahrradtouren, die sich im Frühling gut erkunden lassen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Kreisverband Karlsruhe bietet ganzjährig geführte Fahrradtouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Britta Brandstäter, Vorsitzende des neu gegründeten ADFC-Ortsverbands Bruchsal und Umgebung, empfiehlt als Einstieg im Frühling eine rund 45 Kilometer lange, ebene Rundstrecke durch die Natur am Rhein und in der Hardt.

Die Fahrradtour startet am Bruchsaler Schloss. Auf der alten Landstraße fährt man an den Bahngleisen entlang. An Spargel- und Erdbeerfeldern entlang geht es unter der Autobahnbrücke bis zum Bahnhof Karlsdorf, und weiter durch die Saalbachniederungen zum Bahnhof Graben-Neudorf. Dort nimmt man den Pfinzkanal-Radweg Richtung Rußheim. Am Altrhein lohnt sich ein Abstecher auf die Insel Elisabethenwörth.

Fahrradtour führt entlang des Rheinufers von Dettenheim bis zur Rheinfähre

Ein großer Teil der Strecke bietet eine schöne Aussicht. Sie führt entlang des Rheinufers von Dettenheim über die Insel Rott bis zur Rheinfähre Leimersheim bei Leopoldshafen. Auf dem Naturweg am Pfinzentlastungskanal im Hardtwald radelt man bis zur Friedrichstaler Allee. Kurz vor Friedrichstal biegt man rechts auf die K3579 ab. Über Staffort und Untergrombach und durch ein schattiges Waldstück führt die Fahrradtour zurück nach Bruchsal.

Im Jahresprogramm des ADFC Bruchsal und Umgebung „Rauf aufs Rad“ gibt es viele Angebote zum Mitmachen für alle Radbegeisterten. So etwa die Feierabend-Tour an jedem dritten Donnerstag im Monat – von März bis Oktober.

Im Rahmen der Sonntagstour geht es am 7. April auf der Schönbornroute nach Speyer und Germersheim. Eine weitere Fahrradtour ist am 2. Juni auf der Spargelroute nach Schwetzingen und Ketsch geplant. Die Kaffeerunde führt im April entlang der Baggerseen zum Weingartener Moor.

RV Badenia Linkenheim veranstaltet im Mai eine Radtourenfahrt

Der Radfahrverein (RV) Badenia Linkenheim veranstaltet jährlich an Fronleichnam eine Radtourenfahrt (RTF). Dies kündigt Vereinsvertreter Werner Ettenhofer mit. In diesem Jahr ist der Termin am 30. Mai. Bei der RTF gibt es mehrere Verpflegungsstellen. Die Teilnehmer können zwischen drei unterschiedlichen Strecken wählen. Dieses Mal neu mit dabei ist ein sogenannter „Gravelride“ mit ungeteerten Wegen dabei. Start und Ziel befinden sich jeweils an der Radrennbahn des RV Badenia.

Die Fahrradtouren mit Längen von über 100 Kilometern und teils beträchtlichen Steigungen im Nordschwarzwald eignen sich eher für sportlich ambitionierte Fahrer. Die einfachste Strecke ist 77 Kilometer lang, zwei Drittel davon führen über Straßen. Sie führt über Blankenloch, Weingarten und Walzbachtal bis zum südlichsten Punkt bei Remchingen. Über Mutschelbach, Stupferich, Durlach, Hagsfeld und Büchig geht es dann wieder zurück.