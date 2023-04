Marius Biebsch ist Stadtrat und Ortschaftsrat der Jungen Liste der Stadt Stutensee. Er wohnt im Stadtteil Spöck und nutzt regelmäßig den öffentlichen Personennahverkehr. In jüngerer Zeit sind ihm vermehrt unregelmäßige Fahrtzeiten der Stadtbahnlinie S2 aufgefallen. Während von Karlsruhe kommend bis zur Haltestelle Reitschulschlag alles reibungslos ablaufe, gebe es bei der Weiterfahrt nach Spöck häufig Ausfälle. Ähnliche Erfahrungen hätten auch schon viele Personen aus seinem Bekanntenkreis gemacht, etwa Schüler oder Mitarbeiter des Rathauses.

Seine Beschwerden richtete Biebsch nun in einem Brief an den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Darin schilderte er konkret seine Erlebnisse: „Ich wollte mit der S2 Spöck von der Haltestelle Europaplatz nach Spöck Hochhaus, die Bahn wäre um 19.36 Uhr abgefahren. Dafür kam um 19.46 Uhr die S2 Reitschulschlag.“ Sowohl in der App als auch an der Anzeigetafel stand jeweils die S2 Spöck, bis sie dann einfach verschwand.

Nach Prüfung des Vorfalls erklärte Stefanie Bastian von der KVV-Kundenbetreuung und Beschwerdestelle, dass der disponierte Mitarbeitende versehentlich ab dem Mühlburger Tor den falschen Fahrweg gewählt habe und deshalb die oberirdische Haltestelle Europaplatz anfuhr. „Da das Fahrzeug somit am Europaplatz vom Betriebsleitsystem geortet wurde, verschwand diese Verbindung dann nach Eintreffen des Fahrzeugs vom Anzeiger“, stellte sie fest.

Sonderfahrten nach Ausfällen sind nicht möglich

Sonderfahrten bis Spöck aufgrund eines Ausfalls seien jedoch leider nicht möglich, da alle vorhandenen Fahrzeuge fest verplant seien und eine solch kurzfristige Sonderfahrt zu einer Verspätung der Rückleistung nach Karlsruhe von etwa 30 Minuten führen würde.

Biebsch bat daraufhin die Stadtverwaltung, mit dem KVV Kontakt aufzunehmen. Die Verwaltung hatte in der Stellungnahme zur Neuaufstellung des Nahverkehrsplans an das Landratsamt Karlsruhe bereits zuvor den Bedarf an zusätzlichen Fahrten, das heißt die Kürzung der Taktung, gemeldet.

Verkehrsbetriebe Karlsruhe räumen vermehrte Ausfälle auf der S2 ein

Auf die neuerliche Anfrage hin räumte Philip Heise, Abteilungsleiter Betrieb, Planung und Qualitätssicherung bei den Verkehrsbetrieben Karlsruhe, seit Ende 2022 vermehrte Ausfälle auch auf der Linie S2 ein. Er begründete diese mit einem stark erhöhten Krankenstand.

Er bedauerte, dass „trotz intensiver Disposition der Ausfall an einigen Tagen nicht zu vermeiden war“. Im Übrigen verwies er auf die Zuständigkeit des Landkreises Karlsruhe für die Fahrten Richtung Blankenloch und Spöck: „Als Verkehrsbetriebe Karlsruhe werden wir dann erst im zweiten Schritt mit der Durchführung beauftragt.“

Marius Biebsch findet es „sehr traurig für ein Verkehrsunternehmen, dass keine konstanten Verbindungen angeboten werden können und die Preise immer weiter erhöht werden“. Er wünscht sich einen verlässlichen Takt nach Spöck, etwa alle 20 Minuten. Erst wenn es diese Konstante gebe, könnten weitere Fahrten angeboten werden: „Denn die Fahrgäste mit dem Ziel Blankenloch oder Reitschulschlag erreichen ihr Ziel auch mit der Spöcker Bahn.“