Ortsvorsteher erhält Drohbrief

Drohungen und Rassismus: Streit um indisches Restaurant in Stutensee eskaliert

Gastronom Thasy Kugasingam aus Stutensee-Friedrichstal wird in einem anonymen Brief bedroht und rassistisch beleidigt. Auch Ortsvorsteher Lutz Schönthal erhält einen Drohbrief. Was steckt dahinter?