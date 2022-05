Wirklich verbessert hat sich nichts

Pflegekräfte aus der Hardt schildern ihre Erfahrungen aus zwei Jahren Corona-Pandemie

Über zwei Jahre Corona liegen hinter den Mitarbeiterinnen in den Seniorenzentren. Am Anfang der Pandemie zeigten die Menschen Solidarität und klatschten. Was ist davon noch übriggeblieben? Pflegerinnen aus Stutensee und Eggenstein-Leopoldshafen berichten von ihren Erfahrungen.