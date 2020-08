Wer immer sich auf sein Motorrad schwingt, sollte tunlichst seine Schutzkleidung tragen, den Helm sowieso. Denn viele Unfälle mit den schnellen Maschinen passieren in der näheren Umgebung des Wohnorts. Und: Wer schnell fahren will, der sollte auf eine Rennstrecke gehen, sagen zwei Experten.

Mal schnell zum Bäcker um die Ecke oder zur Eisdiele oder an den nahen See: Mit dem Motorrad geht das fix: „Auch für kurze Strecken ist es wichtig, dass ein Motorradfahrer Anzug, Stiefel, Helm und Handschuhe anzieht“, sagt Jan Israel. Wer kurze Strecken bequem zurücklegen will, soll das Fahrrad nehmen.

Eine Airbagweste ist viel sinnvoller als ein lauter Auspuff. Jan Israel, Polizeibeamter und Motorradsicherheitscoach