Gentleman’s Ride für guten Zweck

Mit Schnurrbärten und Tweedanzügen: Motorradfahrer sind an Pfingsten in Baden-Baden besonders schick gekleidet

Mit Vintage-Zweirädern, Schnurrbärten und Tweedanzügen sind die Biker am 19. Mai in und um die Kurstadt unterwegs. Dahinter steckt eine Spendenaktion, die ihre Anfänge in Australien hatte.