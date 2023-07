Titelkämpfe in Mannheim

Nick Trinemeier: Lehrer aus Stutensee träumt vom Titel bei Faustball-WM

Im Berufsalltag ist Nick Trinemeier Lehrer am Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee. Doch auch sportlich hat er einige Erfolge vorzuweisen, nun will bei der Faustball-WM in Mannheim den nächsten großen Titel einfahren.