Polizei stellt Ermittlungen nach Droh-Mails an Schulzentrum Stutensee ein

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Eingang von zwei Droh-E-Mails beim Schulzentrum Stutensee abgeschlossen. Nach Angaben des Karlsruher Polizeipräsidiums konnten die Beamten keinen Tatverdächtigen ermitteln.

Am 4. und 10. Mai waren am Schulzentrum zwei E-Mails mit bedrohlichem Inhalt eingegangen. Die Schreiben waren an das Thomas-Mann-Gymnasium, die Erich-Kästner-Realschule und das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt adressiert. Nähere Angaben zum Inhalt der E-Mails machten die Polizei und die Schulleitungen nicht.

Schulbetrieb in Stutensee nach Droh-E-Mail unter Polizeipräsenz

Am 4. Mai war der Schulbetrieb wegen der mutmaßlichen Bedrohungslage abgesagt worden. Nach der zweiten E-Mail hatte der Unterricht unter Polizeipräsenz stattgefunden.

Bereits am 24. März hatte ein Amok-Fehlalarm einen Großeinsatz der Polizei am Schulzentrum in Blankenloch ausgelöst. Nach den Vorkommnissen hatte die Stadtverwaltung einen Sicherheitsdienst für das Schulgelände angestellt.