Droh-Mail: Polizeieinsatz an Schulzentrum in Stutensee-Blankenloch

Wegen einer Droh-Mail ist es an einer Schule in Stutensee am Donnerstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Am Schulzentrum in Stutensee-Blankenloch gab es am Donnerstagmorgen einen größeren Polizeieinsatz.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat das Thomas-Mann-Gymnasium gegen 6.25 Uhr eine E-Mail mit tendenziell bedrohlichem Inhalt erhalten.

Die gleiche Mail ging parallel bei der Polizeistelle in der Karlsruher Waldstadt ein. Das Wort Amok fiel nicht, der Inhalt ging aber in die Richtung, so Polizeisprecher Dennis Krull.

Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch stellt Schulbetrieb ein

Die Polizei hat daraufhin Kontakt mit dem Gymnasium aufgenommen. Schüler seien am Donnerstag noch keine in der Schule gewesen. „Der Schulbetrieb hatte noch nicht begonnen“, sagte der Polizeisprecher. Die Schule selbst teilte auf ihrer Internetseite mit, dass am Donnerstag kein Unterricht stattfinde.

Die Schule hat toll und schnell reagiert. Dennis Krull, Polizeisprecher

Um 7.09 Uhr war die Polizei vor Ort, nur wenige Schüler wurden angetroffen. Der Schulgebäude wurde durchsucht. Kurze Zeit später gab die Polizei Entwarnung. Bei der Durchsuchung seine keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefahr festgestellt worden, sagte der Sprecher.

„Die Schule hat toll und schnell reagiert“, so Dennis Krull. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf die Frage, wer die Droh-Mail gesendet habe und aus welchem Grund.

Der Einsatz ist mittlerweile beendet ist. Die Polizei war mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort.

Erst Ende März kam es an der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch zu einem Großeinsatz wegen einer Amok-Drohung.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 9.30 Uhr]