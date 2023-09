So sorgt das Oktoberfest in Stutensee wieder für Partystimmung

In Stutensee ist an diesem Wochenende wieder Party-Alarm: Die 37. Auflage des Oktoberfests geht noch bis Montag über die Bühne.

Der Karnevalsclub „Die Piraten“ Stutensee veranstaltet an diesem Wochenende das 37. Blankenlocher Oktoberfest. Damit gehört der Verein zu den Pionieren, die das bajuwarische Traditionsfest jenseits des Freistaates verbreitet haben.

Bereits vor Festbeginn pilgern wie gewohnt überwiegend Trachtenträger jeglichen Alters zum Festplatz. Während sich die Kinder an den Ständen vergnügen können, bildet sich vor dem Festzelt eine lange Schlange. Mittendrin ist Jan mit seiner Clique. „Wir sind jedes Jahr hier – an allen vier Tagen“, betont er. Geduldig warten sie auf den Einlass. „Früher war die Schlange noch größer“, meint er entspannt.

Fassanstich in Stutensee: Drei Schläge reichen

Im Festzelt heizt die Guggenmusik ein. Auf und vor der Bühne präsentiert sich die geballte örtliche Polit-Prominenz. In bester Laune begrüßt Piraten-Präsident Peter Rensch die Feierfreudigen und kündigt den Fassanstich an. Nach drei gekonnten Schlägen durch Oberbürgermeisterin Petra Becker heißt es dann auch im Badischen: „Ozapft is!“

Im Stile einer kleinen Büttenrede wendet sich das Stadtoberhaupt dann noch an das Volk und schließt mit den Worten: „Lasst uns feiern, tanzen und singen und dieses Festzelt zum Kochen bringen!“

Dafür sorgen dann gleich am Abend die „Wilden Engel“. Die Partyband aus dem Schwarzwald ist seit über 20 Jahren im deutschsprachigen Raum unterwegs und auch beim Blankenlocher Oktoberfest ein häufig und gern gesehener Gast. Das Konzert ist ausverkauft, alle 1.860 Plätze sind belegt.

Die Gruppe spielt ein breites Spektrum von Cover-Songs aus verschiedenen Jahrzehnten, deutsch und international, Pop, Rock, Punk und Disco. Spätestens wenn „Major Tom“ zum „Sternenhimmel“ fliegt, werden die Sitzbänke zur Tanzfläche umfunktioniert. Die Menschen feiern ausgelassen und zeigen sich nicht nur beim „Skandal im Sperrbezirk“ und auf „Westerland“ zudem äußerst textsicher.

„Die Stimmung ist einfach toll“, findet Martina und ergänzt mit hörbar strapazierter Stimme: „Einmal im Jahr muss das sein – ich genieße es!“

Oktoberfest in Stutensee dauert noch bis Montag

Derweil verläuft das Fest in recht friedlichen Bahnen. Privater Sicherheitsdienst und Ordnungshüter zeigen starke Präsenz. „Keine besonderen Vorkommnisse“, meldet ein Polizeisprecher kurz vor Mitternacht.

Weiter geht es am Samstagabend mit den „Thierseer“ aus Österreich. Am Sonntag rocken dann die bayrischen „Rotzlöffl“ bei freiem Eintritt das Blankenlocher Festzelt – nach Auftritten in Australien, Brasilien und Las Vegas, wie die Band mitteilt. Am abschließenden Montag spielen die „Albkracher“ im Abendprogramm.