Polizei geht von Ertrinken aus

Unwetter erschwert Bergung: Mann stirbt in Weingartener Baggersee

Am Baggersee in Weingarten ist am Dienstagabend ein Mensch gestorben. Der Mann sei nach derzeitigem Ermittlungsstand ertrunken, so eine Sprecherin der Polizei. Der 29-Jährige war kurz vor dem einsetzenden Unwetter verunglückt, was den Einsatz der Rettungskräfte erschwerte.