Neben Glühwein und Bratwurst bieten die Weihnachtsmärkte in der Region auch für Vegetarier und Veganer deftige Speisen an

Der Duft nach Glühwein hängt in der Luft. Irgendwo riecht es nach Käse. Mindestens genauso intensiv ist der Geruch nach gebratenem Steak. Rauch steigt empor. Zischend fängt das Fleisch an zu braten.

So dominierend der Duft ist, so eindeutig ist das Bild, das sich ergibt: Auf den Weihnachtsmärkten in der Region sind die kulinarischen Klassiker wie eh und je Steakweck und heiße Würste im Brötchen. Aber auch für Vegetarier und Veganer haben sie etwas zu bieten.

Vereine stellen sich auf Nachfrage ein

„Oriental Wok Fries – Frische Pommes mit Hokkaido-Kürbis, Paprika und Spitzkohl in Sesam-Chili-Sauce und Erdnüssen im Wok geschwenkt“ steht da zum Beispiel bei Triller’s Streetfood beim Klingenden Advent auf dem Rathausvorplatz in Staffort.

Zwischen Lichterglanz und Holzhütten sticht ein anderes Schild sofort ins Auge: Veganer Flammkuchen. Bei der Hütte des TC Staffort gibt es den dünnen Boden dick belegt mit sieben verschiedenen Gemüsesorten, unter anderem Zucchini und Aubergine. Darunter: veganes Crème fraîche.

„Man muss sich einfach breiter aufstellen und eine Alternative bieten“, sagt Tobias Hermann vom Verein.

Den veganen Flammkuchen bieten sie bei allen Vereinsfesten an. Das komme gut bei den Leuten an. Auch jetzt rechnen sie mit einer Nachfrage, so Hermann.

Seine Frau sei Veganerin. Sie könne den Flammkuchen nicht mehr sehen, weil sie ihn schon so oft angeboten haben, erzählt er lachend.

Glühwein gehört ohnehin dazu

Der Geschmack nach Gemüse ist intensiv. Saftig, nicht zu trocken und gut gewürzt – so lässt sich der Flammkuchen beschreiben. Die Frage einer vorbeilaufenden Frau, ob er gut schmeckt, lässt sich daher bejahen.

Das freut sie, zu hören. Sie isst zwar Fleisch, allerdings nur wenig. Es sei schön, wenn sich Leute vegan ernähren, meint die Frau. Letztlich müsse aber jeder selbst entscheiden, was er umsetzen kann.

Keinen veganen, dafür aber vegetarischen Flammkuchen gibt es beim Weihnachtsmarkt in Weingarten. „Er schmeckt lecker“, sagt Moritz Leppart. Er und seine Mutter Irmtraut Leppart sind die einzigen Vegetarier in der Familie.

Sie haben sich mit dem vegetarischen Angebot auf dem Weihnachtsmarkt nicht groß auseinandergesetzt, sind aber zufrieden. Letztlich gehört für Moritz Leppart sowieso der Glühwein zu jedem Weihnachtsmarktbesuch dazu.

Seine Mutter findet es hier gemütlich und schätzt vor allem die Handarbeiten, die zum Verkauf angeboten werden.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Linkenheim-Hochstetten liest sich das vegetarische Angebot zum Beispiel so: vegetarische Pizza, Schupfnudeln mit Apfelmus, Kartoffelpuffer. Für Veganer kommen die Kartoffel-Tornados der Freiwilligen Feuerwehr infrage. Mit zunehmender Dunkelheit wird es auf dem Rathausplatz immer voller.

Auch in Jöhlingen drängen sich große Menschenmassen durch den Weihnachtsmarkt. Vor den Ständen stehen lange Schlangen. Körper streifen Körper. Ein Durchkommen ist nur langsam möglich. Es lässt sich aber ein Blick auf die Angebote erhaschen. Fleischfreie Alternativen sind etwa Raclette, Veggie Kartoffelburger oder Chili sin Carne.

Ich finde es gut, dass es immer mehr für Vegetarier und Veganer gibt. Nathalie Müller

Besucherin in Jöhlingen

„Ich finde es gut, dass es immer mehr für Vegetarier und Veganer gibt“, sagt Nathalie Müller, während sie ihr Raclette genießt. Sie ist zwar weder das eine noch das andere, hat aber Freunde, die Vegetarier sind. Über den Weihnachtsmarkt sagt sie: „Es ist sehr kalt, aber die Stimmung ist super.“

Beim Markt in Berghausen bietet der DRK Ortsverein Berghausen für Vegetarier Käsespätzle an. Veganer können bei einem anderen Stand auf Pommes zurückgreifen. Der kleine Weihnachtsmarkt des Turnvereins Liedolsheim und der Sängervereinigung auf dem Rathausplatz hat vegetarische Pizza im Angebot.

Beim Reit- Fahr- und Pferdezuchtverein in Neudorf gibt dagegen nur Feuerwurst, Bratwurst und Steak. In der gut besuchten Halle mit den Ständen ist auch Ponyreiten möglich.