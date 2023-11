Von 2009 bis 2017 gab es die Schlossweihnacht. Stimmungsvoll beleuchtet, aber nur gegen Eintritt. Nun gehen die Macher mit einem neuen Konzept an den Start.

Nach sechs Jahren Pause Schlossweihnacht ist es wieder so weit: Mit einem völlig überarbeiteten Konzept veranstalten die Staatlichen Schlösser und Gärten mittwochs vom 6. bis 11. Dezember einen Adventsmarkt.

„Bei uns hat es immer wieder Nachfragen gegeben, ob die Veranstaltung wieder stattfindet“, sagt Schlossherrin Christina Ebel.

Das stimmungsvoll beleuchtete Schloss war an den Veranstaltungswochenenden immer ein Anziehungspunkt und beliebtes Fotomotiv. Die damalige Schlossweihnacht kostete aber Eintritt und war schnell als elitäre Veranstaltung für Besserverdiener verschrien. Mögliche Veranstalter scheuten das Risiko, weil Sicherheitspersonal, Absperrungen und Kassen Zusatzkosten verursachten. Das soll jetzt alles anders werden.

Kostet der Adventsmarkt beim Schloss wieder Eintritt?

„Wir veranstalten den Adventsmarkt selber und auf eigenes Risiko“, erzählt Christina Ebel. Mit der Volksbank Kraichgau und Benjamin Heck, Geschäftsführer des Festprofis, hat sie sich regionale Sponsoren und Partner an die Seite geholt. Der Eintritt ist deshalb nun kostenlos.

Und die Veranstaltung dauert nur noch eine Woche und findet im Ehrenhof statt. „Viel kuscheliger“ findet das Christina Ebel von der Schlossverwaltung. Maximal 6.000 Besucher passen gleichzeitig in den Ehrenhof. Der Zustrom wird automatisch gezählt und, wenn es zu voll werden sollte, auch vorübergehend gestoppt.

Augenfällige Neuerung sind die 33 weißen Pagodenzelte, die nun im Ehrenhof aufgestellt sind. Entlang der Seitenflügel, zum Hofeingang und zwischen den beiden Grünflächen haben knapp 30 Kunsthandwerker aus der Region ihre Stände aufgeschlagen. Sie bieten anspruchsvolleres Kunsthandwerk von handgesiedeten Seifen, handgefertigten Schmuck, Schönes aus Holz, Filz oder Wolle sowie Upcycling-Produkte an. Die Schlossfassade wird außerdem bunt angestrahlt. Schneeflocken und winterliche Motive werden gezeigt.

Schwarze Thermotasse für Glühwein und Co

Die Gastrozelte mit Stehtischen hat Benjamin Heck vor der Hauptfassade aufgestellt. Bereits im Februar seien die Planungen losgegangen, wie er bei der Pressekonferenz am Montag erzählt. Er profitiere dabei von den Erfahrungen des Weihnachtsmarktes auf dem Kübelplatz. Als Konkurrenz sieht er den Adventsmarkt im Ehrenhof nicht. Die Veranstaltung beim Schloss spreche eher ein überregionales Publikum an.

Der Glühwein kostet aber überall 3,50 Euro. Glühwein, Feuerzangenbowle und Co werden in einer speziell angefertigten schwarzen Thermotasse ausgeschenkt. „Weihnachten in Bruchsal“ steht darauf. Beide Angebote gehören nach seiner Einschätzung zur Weihnachtsstadt Bruchsal.

Das Speisenangebot reicht vom klassischen Flammkuchen über Raclette bis zu Fischspezialitäten, Suppen und Handbrote. Unterstützt wird Heck im Gastrobereich von 45 Mitarbeitern. Obwohl in der Gastroszene ein großer Personalmangel herrsche, sei die Anwerbung kein Problem gewesen, so Heck: „Man merkt, dass das Geld knapper wird und die Leute einen Nebenjob suchen.“

Spezielles Angebot für Kinder

Die Preise sollen „aber familienfreundlich“ sein. Das verspricht Schlossverwalterin Ebel. Für die Kinder wird im Gegensatz zur früheren Schlossweihnacht ein eigenes Programm angeboten. In einem weihnachtlich dekorierten Aktivzelt können kreative Erinnerungsbilder geknipst und gebastelt werden. Ein Kinderkarussell dreht seine Runden. Auch im Schloss wird ein Programm angeboten.

Am 6. Dezember verteilt von 16 bis 21 Uhr der Nikolaus Süßes und Gesundes an alle Kinder. Am Wochenende des 9. und 10. Dezember werden jeweils um 13.30, 15 und 16.30 Uhr Weihnachtsmärchen gelesen. Mit Unterstützung von John Deere gibt es für die Kinder einen Parcours mit Traktoren zum Fahren. Auch Kerzen können Besucher ziehen.

Öffnungszeiten vom 6. bis 11. Dezember

Mit dem Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Heidelsheim wird der Adventsmarkt im Ehrenhof am Mittwoch, 6. Dezember, um 16.30 Uhr eröffnet. Um 19 Uhr spielt die Uptown Band vor dem Haupteingang zum Schloss. Bei der Auswahl der Live-Musik habe man Wert auf regionale Künstlerinnen und Künstler gelegt, so Ebel. Von jazzigem Gesang über Popmusik bis zum Kinderchor sei für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Auch das Adventssingen der Chöre am Wochenende wird es geben.

Täglich ist der Adventsmarkt in der Woche vom 6. bis 11. Dezember von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag öffnet er bereits um 12 Uhr.

Shuttlebus verbindet Weihnachtsmärkte

Rund um das Schloss gibt es nur wenige Parkplätze. Auf dem Gymnasiumsparkplatz stehen nur 60 Plätze zur Verfügung, so Christina Ebel. Sie empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Stadtwerke Bruchsal haben dafür einen kostenlosen Adventsmarkt-Shuttle eingerichtet. Der Bus fährt zu den Öffnungszeiten des Adventsmarktes im 30-Minuten-Takt und verbindet auch den Bahnhof oder den Weihnachtsmarkt am Kübelmarkt mit dem Schloss. Besucher können an der Haltestelle Bürgerpark zusteigen. Daneben gibt es auch die öffentlichen Parkhäuser wie am Bürgerzentrum.

Internet: www.schloss-bruchsal.de/besuchsinformation/veranstaltungen/adventsmarkt