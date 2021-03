Katholischen Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten veranstaltet Mal-Aktion „Ostersteine“ für Kinder

Ein bunter Stein als Botschaft: Die katholische Kirchengemeinde ruft Kinder in Stutensee-Weingarten auf, Steine bunt zu bemalen und im Ort zu verteilen. Auch die Schulkindbetreuung greift die Aktion auf.

Ostersteine bemalen: Seit Ostern 2020, dem ersten Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie, hat sich diese Aktion in ganz Deutschland ausgebreitet. In diesem Jahr hat sie als ökumenische Aktion auch die Kirchengemeinden in Stutensee und Weingarten erreicht.

Pastoralreferentin Elke Litterst von der Katholischen Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten ruft alle Kinder und Jugendlichen auf, auf dem Spaziergang Steine in der Natur zu sammeln und sie, nachdem sie sauber abgebürstet und getrocknet wurden, mit Farbe zu bemalen.

Es sollten österliche Motive sein, erklärt sie, denn darin offenbare sich der tiefere Sinn dieser Aktion: Als die Frauen am Ostermorgen zu Jesu Grab gingen, war der Stein vom Grab weggerollt und das Grab war leer. Somit sei der Stein auch ein Zeichen für das Leben und die Hoffnung im christlich-spirituellen Sinn.

Bemalte Steine werden im Ort verteilt

Die bemalten Steine werden auf der Rückseite mit #ostersteine beschriftet und irgendwo gut sichtbar im Ort ausgesetzt. Wer einen solchen Stein findet, darf ihn mitnehmen und sich daran erfreuen. Auf diese Weise werde der Stein auch zu einer Botschaft, fährt Litterst fort.

Gerade in dieser Zeit, da unter Pandemie-Bedingungen keinerlei gemeinschaftliche Veranstaltungen stattfinden dürfen, kann der Finder eines solchen Steins darin ein Zeichen der Verbundenheit sehen: Andere Menschen sind genauso betroffen, anderen geht es wie mir, die Steine sind unsere Grußbotschaften.

Für die Teilnahme an dieser Aktion ist keinerlei Anmeldung erforderlich, denn es gibt keine gemeinsame Malaktion. Jeder bemalt und beschriftet seine Steine, wann und wo er will.

Je mehr Steine im Ort ausgesetzt werden, desto größer ist logischerweise die Chance, einen zu finden. Wegen der Wetterfestigkeit und Haltbarkeit wird die Verwendung von Acrylfarbe empfohlen.

Gemeinsame Aktion mit der Schulkindbetreuung

So war es ursprünglich gedacht. Jeder darf malen ganz nach Lust und Laune. Aber jetzt hat die Schulkindbetreuung die Idee aufgegriffen und so wurde doch eine gemeinsame Aktion daraus. Die Leiterin Gabriele Fornoff konnte bereits große runde Kieselsteine besorgen und die Kinder haben mit Unterstützung der Auszubildenden Laura schon eifrig angefangen.

„Wir sollen Osterthemen drauf malen, damit andere Leute sich freuen“, erklärt die kleine Franziska. Zwar haben die größeren Steine viel Fläche und sind darum einfacher und für Kinder zum Bemalen geeignet, aber zum Mitnehmen sind sie zu schwer. „Aber der Sinn der Sache ist, anderen Menschen eine Freude zu machen“, sagt Gabriele Fornoff.

Dieser Zweck wird genauso erfüllt, wenn die Steine an Ort und Stelle bleiben. Den Kindern habe sie erklärt, Ostern sei ein Fest, das Farbe ins Jahr bringe, und sie seien sehr begeistert ans Werk gegangen. Sie sehe die Aktion vergleichbar zu der Nikolaus-Aktion vor Weihnachten, als im Dorf vielerorts kleine Baumstämmchen in Nikoläuse verwandelt wurden: „So etwas zaubert den Passanten ein Lächeln ins Gesicht.“

Da sich möglicherweise auch andere Kinderbetreuungseinrichtungen an der Aktion beteiligen werden, dürfen die Weingartner gespannt sein, ob sie in den nächsten Tagen zufällig einen oder mehrere bemalte Steine entdecken werden.