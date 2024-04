Technischer Defekt führt zu Großeinsatz der Feuerwehr in Weingarten

Rund 250 Menschen mussten am Mittwochnachmittag auf einem Firmengelände in Weingarten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Mittwochnachmittag in der Max-Becker-Straße in Weingarten gekommen. Nach Polizeiangaben war eine Lagerhalle der Klocke Verpackungs-Service GmbH gegen 14.30 Uhr stark verraucht.

Polizei gibt technischen Defekt als Ursache für Rauchentwicklung in Weingarten an

Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, vermutlich an einem Wärmetauscher. Wie die Polizei mitteilt, mussten wegen der Verrauchung 250 Menschen evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort waren Feuerwehrleute aus Weingarten, Stutensee, Pfinztal und Walzbachtal im Einsatz.