Wegen einer Baustelle auf der B3 in Weingarten müssen sich Autofahrer und ÖPNV-Kunden auf Umleitungen einstellen.

Die B3 in Weingarten ist bis 22. Dezember auf Höhe der Schillerstraße wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. Nach Gemeindeangaben wird der Verkehr von Bruchsal kommend in Richtung Karlsruhe über die Burgstraße, Neue Bahnhofstraße und Bahnhofstraße auf die Ringstraße umgeleitet.

Der Verkehr zwischen Jöhlingen und Bruchsal führt vom Marktplatz über die Ringstraße auf die Burgstraße. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Blankenloch nach Karlsruhe fahren wollen, werden von der Rudolf-Diesel-Straße über die Dönigstraße auf die Ringstraße umgeleitet.

In die jeweilige Gegenrichtung gelten die Umleitungen in umgekehrter Reihenfolge. Nach Angaben der Gemeinde regelt eine mobile Ampelanlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Neue Bahnhofstraße (Kärcherhalle) den Verkehrsfluss für Fußgänger, Radfahrer und Autos.

Mehrere Buslinien sind von Sperrung der B3 in Weingarten betroffen

In der Schillerstraße werden die Wasserleitung und Abwasserkanäle erneuert. Man habe eine halbseitige Sperrung geprüft, teilt eine Gemeindesprecherin mit. Sie sei allerdings nicht ausreichend.

Wegen der Sperrung der B3 müssen auch die Buslinien 121, 122 und 159 bis Freitag, 22. Dezember, umgeleitet werden. Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilt, ist die Linie 120 nicht betroffen.

Auf der Linie 121 fahren alle Busse vom Liverdunplatz in Richtung Blankenloch über den Katzenweg. Die Haltestelle „Weingarten Bruchsaler Straße“ wird nach AVG-Angaben nicht angefahren. Ersatzweise halten die Busse an der Haltestellte „Weingarten Jöhlinger Straße“.

Auf der Linie 122 werden die Haltestellen „Weingarten Luisenstraße“, „Weingarten Bruchsaler Straße“, „Weingarten Kirche“ und „Weingarten Tabakschopf“ von den Bussen, die über die Burgstraße fahren, nicht bedient.

Verkehrsteilnehmer müssen nach B293-Sanierung nächste Sperrung hinnehmen

Eine Ersatzhaltestelle ist in der Kanalstraße in Höhe der Einmündung Friedrich-Wilhelm-Straße eingerichtet. Die Fahrten ab und bis Liverdunplatz verkehren dagegen laut AVG regulär.

Auf der Linie 159 zwischen Weingarten und Berghausen entfallen während der Sperrung die Haltestellen „Weingarten Rathaus“ und „Weingarten Luisenstraße“. Die Busse werden unter anderem über die Jöhlinger Straße, die Kirche, die Ersatzhaltestelle Friedrich-Wilhelm-Straße in der Kanalstraße, den Bahnhof und die Walzbachhalle umgeleitet.

Am 30. November hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe die B293 zwischen Walzbachtal und Bretten nach monatelangen Sanierungsarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Aufhebung der dortigen Sperrung war nach Behördenangaben Voraussetzung für den Baubeginn in Weingarten.