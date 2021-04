Projekte für den Klimaschutz

Wie die Hardt-Gemeinden klimaneutral werden wollen

Manchmal fängt Klimaschutz schon im Kleinen an, zum Beispiel in den Gemeinden der Hardt. Wir haben nachgefragt, was sich dort in Sachen Klimaneutralität getan hat, was sich aktuell tut und was sich tun wird.