Alternativer Proteinlieferant

Wo es in Walzbachtal eine Anlage zur Mehlwürmer-Zucht gibt

Die EU lässt Grillen und Schimmelkäfer als Nahrungsmittel zu. Was sagen Ernährungsberater in der Hardt dazu? In Walzbachtal setzt das Start-up Nertus auf Mehlwürmer gegen die Nahrungsmittelkrise.