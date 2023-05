Karrierechancen rund um Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit

Wer sich für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit interessiert, findet auf der Messe Einstieg Beruf ebenfalls beste Ansprechpartner und tolle Chancen auf einen gelungen Karrierestart. Nicht nur Behörden, auch zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen bieten zu diesen Bereichen tolle Angebote.

Je nach Berufsbild zählen hier unter anderem eine gute Auffassungsgabe, mathematisches Verständnis, die Fähigkeit sich verbal sowie schriftlich auszudrücken, Freude am Teamwork und Sorgfalt. Wer sich bei diesen Fähigkeiten angesprochen fühlt, sollte die Gelegenheit beim Schopf packen und sich an die Stände auf der Messe heranwagen.

Folgende Unternehmen, Behörden und Institutionen aus diesem Bereich sind auf der Messe Einstieg Beruf vertreten:

AOK Karlsruhe

Levin Wittek (im Bild rechts) ist sich sicher – er hat die perfekte Ausbildung für sich gefunden. Nach dem Abitur informierte sich der inzwischen 21-Jährige über verschiedene Berufe: „Sozialversicherungsfachangestellter – ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Aber als ich darauf gestoßen bin, hat er mir direkt zugesagt.“ Nach der Bewerbung folgten Bewerbungsgespräch, Einstellungstest und Assessment Center.

Nichts konnte ihn abschrecken: „Mir hat es bei der AOK direkt gut gefallen – die Leute sind sehr offen und die Betreuung beim Bewerbungsverfahren war super.“ Seit September 2019 arbeitet Levin Wittek nun bei der Bezirksdirektion Mittlerer Oberrhein und hat große Freude am neuen Job: „Ins KundenCenter kommen jeden Tag neue Menschen, auf die man sich jeweils neu einstellen muss. Jeder Fall ist anders, dadurch wird es nie langweilig. Menschen helfen zu können, ist einfach etwas Schönes.“

Ausbildungsangebote (m/w/d): Sozialversicherungsfachangestellte, Kaufleute für Dialogmarketing

Duale Studiengänge (m/w/d): B.A. „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“, AOK-Betriebswirt inkl. B.A.

Kontakt: Susanne Mönnich (Ausbildungsleiterin) +49 (711) 65 25 20 74 1 aok.de/karrierestart Kaiserstraße 5, 76131 Karlsruhe

Badisches Staatstheater

Das STAATSTHEATER KARLSRUHE ist eines der größten Mehrsparten-Theater in Deutschland. Mit den Sparten Oper, Ballett, Konzert, Schauspiel, Volkstheater und Junges Staatstheater erreichen wir mit über 700 Mitarbeiter*innen aus über 45 Herkunftsländern in über 900 Veranstaltungen pro Spielzeit über 300.000 Besucher*innen und bieten ein kreatives und internationales Arbeitsumfeld.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bühnenmaler, Bühnenplastiker, Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik, Maskenbildner, Maßschneider*in (Damen oder Herren), Mediengestalter (Bild und Ton), Schuhmacher, Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Kontakt: +49 (721) 3557 122 ausbildung@staatstheater.karlsruhe.de www.staatstheater.karlsruhe.de Hermann-Levi-Platz 1, 76137 Karlsruhe

BBBank

Höher, schneller, weiter? Unser Weg zum Ziel ist besser: klug, fokussiert, effektiv. So setzen wir Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen.

Du legst Wert auf eine hochwertige Ausbildung? Dir sind eine berufliche Perspektive und die Sicherheit eines großen Arbeitgebers wichtig? Bei der BBBank bist du bei einem der attraktivsten Ausbildungsbetriebe in Deutschland.

Starte bei uns deine Ausbildung oder dein Duales Studium.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts Studiengang BWL-Bank, Bachelor of Science Studiengang Wirtschaftsinformatik – Data Science

Kontakt: BBBank eG ausbildung@bbbank.de www.bbbank.de/karriere Herrenstraße 2-10, 76133 Karlsruhe

BGV

Du möchtest bei uns durchstarten? Wir bieten dir die Möglichkeit, deine Talente und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wir suchen Azubis und Studierende, die anpacken, nachfragen und mit uns neue Wege gehen.

Der BGV Badische Versicherungen mit Sitz in Karlsruhe bietet umfassenden Versicherungsschutz für Privat- und Firmenkunden aus ganz Deutschland. Mit dem Konzept BGV Family bietet das Unternehmen außerdem besondere Vorteile speziell für Familien.

Der BGV beschäftigt über 770 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer bei uns seine Ausbildung oder sein Studium startet, arbeitet von Anfang an im Team. Durch gemeinsame Aktionen, Projekte und Workshops stärken wir den Zusammenhalt, schließlich gelangt man nur im Team zum Erfolg. Du bist ein Teamplayer? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen, Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung und Systemintegration

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Science (B.Sc.) – Studiengang Wirtschaftsinformatik, Bachelor of Arts (B.A.) – Studiengang Versicherung

Kontakt: Stephanie Virzi, Leitung HR-Entwicklung 0721 660-1520 service@bgv.de www.bgv.de/ausbildung Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe

Landratsamt Karlsruhe

Jede Karriere hat ihren Ursprung

Unter diesem Motto starten im Landratsamt Karlsruhe jedes Jahr rund 40 Jugendliche in ihre Ausbildung bzw. ihr Studium. Durch die vielseitigen Aufgabenbereiche bietet eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Landratsamt Karlsruhe vielfältige Chancen und berufliche Perspektiven. Neben der Vermittlung von fachlichen und praktischen Ausbildungsinhalten steht die Sozialkompetenz im Vordergrund. Teambildungsmaßnahmen, gemeinsame Seminare, Theaterpädagogik und vieles mehr sind wichtige Aspekte, die das Landratsamtes Karlsruhe als Ausbilder attraktiv machen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Verwaltungsfachangestellter, Verwaltungswirt, Vermessungstechniker, Geomatiker, Fachinformatiker, Straßenwärter

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts - Public Management, Bachelor of Arts - Soziale Arbeit, Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft, mehre Studiengänge im Ingenieursbereich

Kontakt: Personal- und Organisationsamt, Sachgebiet Aus- und Fortbildung +49 (721) 936 52330 ausbildung@landratsamt-karlsruhe.de www.landratsamt-karlsruhe.recruiting-portal.com Kriegstr. 100, 76133 Karlsruhe

Maisen bacher Hort + Partner

Maisenbacher Hort + Partner ist eine moderne, mittelständisch-ausgerichtete Steuerkanzlei in Karlsruhe und Baden-Baden und begleitender Beratungspartner für steuerliche sowie rechtliche Fragestellungen im unternehmerischen und privaten Bereich.

Dir sind künftige Karrieremöglichkeiten, interessante und abwechslungsreiche Inhalte des Berufes und gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt wichtig? Dann starte jetzt deine Karriere im Bereich Steuerberatung und werde Teil von unserem Team. Treff uns persönlich an unserem Stand auf der „Einstieg Beruf“. Wir freuen uns auf dich!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Steuerfachangestellter, Kaufmann für Büromanagement im Assistenzbereich, Kaufmann für Büromanagement mit Schwerpunkt Lohn- und Gehalt, Kaufmann für Büromanagement in unserem internen Rechnungswesen, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement

Duales Studium (m/w/d): DHBW Studium RSW Steuern und Rechnungswesen

Kontakt: Maisenbacher Hort + Partner +49 (721) 96 33 0 karlsruhe@mhp-kanzlei.de https://mhp-kanzlei.de/ Öffnungszeiten: Mo. bis Do. durchgängig von 8:00 bis 17:00 Uhr und Fr. 8:00 bis 16:00 Uhr Rintheimer Str. 63a, 76131 Karlsruhe

Messe Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe gehört zu den TOP15 der Branche in Deutschland und ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Messe, Kongress, Comedy, Konzert, Kultur… Bei der Messe Karlsruhe sind Events jeglicher Art zuhause. Als städtisches Unternehmen bieten wir Dir ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und die Sicherheit des öffentlichen Dienstes.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Mediengestalter/in Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik

Duales Studium (m/w/d): BWL- Bachelor of Arts - Messe-, Kongress- und Eventmanagement – in Kooperation mit der DHBW Ravensburg

Kontakt: personal@messe-karlsruhe.de www.messe-karlsruhe.de Festplatz 9, 76137 Karlsruhe

Sparkasse Karlsruhe

Die Sparkasse Karlsruhe wurde 1812 gegründet und ist mit ca. 1.300 Mitarbeitern das größte Finanzdienstleistungsinstitut der Region.

In unseren 33 Filialen vor Ort und unserer „Digitalen Beratung“ werden unsere Kunden optimal in allen Finanzthemen betreut. Zusätzlich kümmern sich Spezialisten in der Baufinanzierungsberatung, den Firmenkundenberatungen, im Private Banking und in den Tochterunternehmen S-VersicherungsAgentur und S-ImmoCenter um ihre Kunden. Und selbstverständlich um eine ausgezeichnete Ausbildung.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Bankkaufmann, Bankkaufmann „digital“, Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement, Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Privates Vermögensmanagement „digital“, AusbildungPLUS – Abschluss Bankkaufmann

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts – BWL Bank, Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik

Kontakt: Julia Böhm +49 (721) 14 61 57 3 Julia.boehm@spk-ka.de www.sparkasse-karlsruhe.de/ausbildung Kaiserstr. 223, 76133 Karlsruhe

Stadt Bruchsal

Als größte Stadt des Landkreises Karlsruhe ist die Große Kreisstadt Bruchsal (ca. 47.000 Einwohner) ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden.

Mit unseren knapp 700 Mitarbeiter/-innen gestalten wir das unmittelbare Lebensumfeld unserer Bürger/-innen. Arbeite gemeinsam mit uns für alle Bruchsaler/-innen und hilf mit, unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. Wie unser Motto „Mehr als du erwartest“ schon sagt, bieten wir eine Vielfalt an Studien- und Ausbildungsangeboten in den unterschiedlichsten Bereichen.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektroniker für Betriebstechnik, Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik, Fachinformatiker Systemintegration, Fachkraft für Abwassertechnik, Forstwirt, Gärtner – Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Straßenbauer, Verwaltungsfachangestellter

Duales Studium (m/w/d): Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement, Bachelor of Arts – Public Management, Bachelor of Arts – Soziale Arbeit, Bachelor of Arts – öffentliche Wirtschaft, Bachelor of Engineering – öffentliches Bauen

Bundesfreiwilligendienst, Praktikum

Kontakt: Stadtverwaltung Bruchsal Vanessa Mail ausbildung@bruchsal.de www.bruchsal.de/ausbildung Kaiserstr. 66, 76646 Bruchsal

Stadt Karlsruhe

Auf der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem dualen Studium? Lust auf eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung in einer weltoffenen und l(i)ebenswerten Stadt? Dann ist die Stadt Karlsruhe das perfekte Match!

Mit mehr als 7000 Mitarbeitenden und über 30 verschiedenen Ausbildungsberufen und Studiengängen bietet die Stadt Karlsruhe Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, überraschend viele Möglichkeiten für ihre berufliche Entwicklung: Neben dem Einstieg in die Verwaltung gibt es noch ganz andere Zukunftswege in den Bereichen Handwerk, Technik, Soziales, Natur und Umwelt.