Kontakt mit Menschen zählt in zahlreichen Berufsfeldern. Aber nirgends ist er so zentral wie in sozialen Berufen oder im Handel. Während es in ersteren Berufsfeldern zum Beispiel um das Einfühlungsvermögen und Vertrauen zwischen Betroffenen und Pflegekräften oder etwa Kindern und Erziehern geht, sind im Handel das Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden und eine ehrliche und kompetente Beratung gefragt. Das alles erfordert Empathie und Stärke in der Kommunikation.

Wer hier seine Stärken sieht, wird auch unter den Ausstellern der Messe Einstieg Beruf fündig. Neben verschiedenen Chancen in Handel und sozialen Berufen stehen auch die Hochschulen beim Thema Kommunikation klar im Fokus: Das vermitteln von Wissen und Fähigkeiten gelingt nur von Mensch zu Mensch.

Folgende Firmen finden sich unter anderem auf der Messe Einstieg Beruf:

Balthasar-Neumann-Schule 1



Dein Weg nach oben!

Du willst wissen, was Technik 4.0 ist? Wir haben die Antwort.

Wer sind wir? Die Balthasar-Neumann-Schule 1 ist ein Kompetenzzentrum für moderne Aus-, Fort- und Weiterbildung. Wir bieten vielfältige schulische Angebote im Umgang mit neuesten Technologien im Technischen Gymnasium, als Dualpartner von der Berufsschule (Erstausbildung) bis hin zur Erwachsenenbildung. Individuelle Förderung, Vermittlung von Werten, technische Kompetenz sowie Berufs- und Studierreife sind für uns leitend. Wir begleiten Dich auf Deinem Weg nach oben!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Elektro- und Informationstechnik, Installationstechnik, Technisches Gymnasium, Zweijährige BFS Elektrotechnik oder Metalltechnik, Metallbautechnik, Berufskolleg Informations- und Kommunikationstechnik, Holztechnik, Farbtechnik, Augenoptik

Kontakt: Bruno Meier, Abteilungsleiter Elektro- und Informationstechnik Tel. 0721/936-60888 bruno.meier@bns1-bruchsal.de

Jürgen Karcher, Abteilungsleiter Technisches Gymnasium Tel. 0721/936-60483 Juergen.karcher@bns1-bruchsal.de

Thosten Thiemann, Abteilungsbeauftragter zweijährige Berufsfachschule Tel. 0721/936-60435 Thorsten.thiemann@bns1-bruchsal.de

www.bns1.de Franz-Sigel-Str. 59a, 76646 Bruchsal

Carlo Schmid Schule



Die private berufliche Carlo Schmid Schule in Karlsruhe, die sich in der Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) Baden befindet, bietet ein vielfältiges Bildungsangebot mit kleinen Klassen, eine familiäre Atmosphäre und eine persönliche EOS-Potenzialanalyse. Es gibt das Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium mit den Profilen Soziales und Gesundheit. Schüler*innen, die sich für Pädagogik oder das Gesundheitswesen interessieren, erhalten damit die Allgemeine Hochschulreife und haben die Möglichkeit etwa Medizin oder Psychologie zu studieren.

Zudem bietet die Carlo Schmid Schule Karlsruhe verschiedene Erzieherausbildungen (ohne Schulgeld), Berufskollegs und Berufsfachschulen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich an. Neu sind die beiden Berufsfachschulen für Zusatzqualifikationen im Fachbereich Erziehung für Erwachsene oder Inklusion. Einfach informieren!

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Sozialpädagogische Assistenzkraft, Kaufmann für Büromanagement, Zusatzqualifikation Wirtschaftsassistent, Logopäde (Medizinische Akademie), Physiotherapeut (Medizinische Akademie)

Studienmöglichkeiten (m/w/d) Bachelor of Science – Angewandte Therapiewissenschaft: Logopädie, Physiotherapie (Medizinische Akademie; ausbildungsbegleitend)

Kontakt: Carlo Schmid Schule Karlsruhe +49 (721) 921354-10 css-karlsruhe@ib.de www.carlo-schmid-schule.de Ohiostr. 5, 76149 Karlsruhe

DHBW Karlsruhe

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe bietet in der TechnologieRegion zusammen mit national und international agierenden Unternehmen ein vielfältiges Angebot von betriebswirtschaftlichen, technischen, informationstechnischen und gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen.

Beim Studium an der DHBW Karlsruhe wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen im Unternehmen ab. Durch dieses duale Prinzip sind die Studierenden optimal auf ihre spätere Berufstätigkeit vorbereitet. Acht von zehn Absolvent*innen haben direkt nach dem Studium einen Job, die allermeisten davon im Partnerunternehmen.

Duale Studiengänge (m/w/d): Fakultät Technik: Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mechatronik, Sustainable Science and Technology, Wirtschaftsingenieurwesen, Abschlüsse: Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.) Fakultät Wirtschaft: BWL - Bank, BWL - Digital Business Management, BWL – Digital Commerce Management, BWL - Deutsch Französisches Management, BWL - Handel, BWL - Industrie, BWL - Versicherung, RSW - Steuern und Prüfungswesen, Unternehmertum / Unternehmertum ONLINE, Wirtschaftsinformatik, Abschlüsse: Bachelor or Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.) Fakultät Gesundheit: Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Angewandte Hebammenwissenschaft, Physician Assistant, Abschlüsse: Bachelor of Science (B.Sc.)

Kontakt: DHBW Karlsruhe Öffnungszeiten: 7:00 bis 19:00 Uhr +49 (721) 97 35 5 info@dhbw-karlsruhe.de www.karlsruhe.dhbw.de Erzbergerstr. 121, 76133 Karlsruhe

dm

Eigenverantwortlich arbeiten, gemeinsam etwas bewegen: derzeit bringen sich mehr als 46.300 Menschen in über 2.000 dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie unserer IT-Tochter dmTECH ein. Und sorgen dafür, dass dm seit Jahren Deutschlands umsatzstärkster Drogeriemarkt ist.

Mehr als 3.500 junge Menschen machen bei dm-drogerie markt in den dm-Märkten, den Verteilzentren, der Karlsruher Zentrale sowie bei unserer IT-Tochter dmTECH eine vielseitige Ausbildung oder ein Studium.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Drogist

Duale Studiengänge (m/w/d): BWL-Handel (B.A.), BWL-Logistik (B.A.), Bauingenieurwesen (B.Eng.), Informatik (B.Sc.)

Kontakt: www.dm-jobs.de/dubeidm Am dm-Platz 1, Karlsruhe 76227

Freiberger Lebensmittel

Seit mehr als 40 Jahren kreiert und produziert die Freiberger Lebensmittel GmbH die Lieblingspizzen für jeden Geschmack. Als einer der größten Pizzahersteller Europas haben wir uns auf Handelsmarken spezialisiert und liefern in dreißig europäische Länder, die USA und Kanada. Unser Hauptsitz ist in Berlin-Reinickendorf. Die gesamte Freiberger-Gruppe produziert mit rund 3.600 Mitarbeitern ca. 4,5 Millionen Produkte täglich. Seit 1998 ist die Freiberger-Gruppe eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG und weltweit erfolgreich. Zur Gruppe gehören heute Unternehmen an 14 Standorten in ganz Europa und den USA.

Mit über 1.000 Rezepturen veredelt Freiberger die Marken des internationalen Handels – für Pizza, Pasta und andere (tief)gekühlte Spezialitäten. Der Grund für die große Vielfalt sind die lokal unterschiedlichen Geschmacksvorlieben der Verbraucher. Unsere Experten finden sie heraus und entwickeln so für jeden Markt ein kulinarisches Highlight nach dem nächsten – exakt abgestimmt auf die individuellen Anforderungen unserer Partner in Handel und Food-Service.

Grötz

Grötz Unternehmensgruppe: Wir bauen Zukunft und bieten Chancen.

Begeisterung fürs Bauen – dafür steht das Familienunternehmen GRÖTZ seit über 100 Jahren und deckt mit der GRÖTZ GRUPPE sämtliche Bereiche der Bauindustrie, der Umwelttechnik, der Rohstoffgewinnung und der Baustoffveredelung ab und somit die gesamte Wertschöpfungskette der Baubranche. Das Beste aus zwei Welten: Wenn Tradition und Fortschritt gelebt werden. Mit Herzblut bauen wir gemeinsam an einer nachhaltigeren Zukunft und setzen alles daran, ökonomisch und fortschrittlich zu arbeiten. Unser Hauptsitz befindet sich in Gaggenau am Fuße des Schwarzwaldes. Mit insgesamt 13 Niederlassungen in 4 Ländern und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können wir leistungsorientiert und verantwortungsvoll allen Herausforderungen und Ansprüchen standhalten.

Die GRÖTZ GRUPPE steht für ein starkes, zielorientiertes Team mit traditionellen Werten und Innovationsgeist.

KIT



Hättest Du das gewusst? Das KIT hat nicht nur über 25.000 Studierende, sondern auch mehr als 9.000 Mitarbeitende! Als einer der größten Arbeitgeber in der Technologieregion Karlsruhe bildet das KIT jedes Jahr über 100 Azubis aus. Wir bereiten Dich zielsicher auf eine erfolgreiche Zukunft vor – in mehr als 25 Ausbildungsberufen und über 10 DHBW Studiengängen.

Beginne auch Du Deine berufliche Zukunft am KIT und starte jetzt mit uns erfolgreich in Deine Berufskarriere!

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten (m/w/d): Gewerblich-technische Berufe, IT-Berufe, Naturwissenschaftliche Berufe, Kaufmännische Berufe, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering

Kontakt: +49 (721) 60 84 53 21 www.kit-ausbildung.de Kaiserstr. 12, 76131 Karlsruhe

Pneuhage

Spannende Aufgaben, ein familiäres Betriebsklima und gute Übernahmechancen? Willkommen bei Pneuhage, dem führenden Reifenhändler! Hier ist man von Anfang an voll mit dabei und lernt schnell, Verantwortung zu übernehmen. Aber natürlich muss man nicht alles alleine stemmen – das Team meistert die Aufgaben gemeinsam. Bei Fragen kann man sich jederzeit an Ausbilder, Ausbildungspaten oder das Team der Aus- und Weiterbildung der Personalabteilung wenden.

Während der Ausbildung erhält man ergänzende Seminare und intensive Hilfe bei den Prüfungsvorbereitungen. Bei Pneuhage möchte man die Berufseinsteiger zu Experten (m/w/d) ausbilden, denn man ist langfristig an ihnen interessiert. Und nach der Ausbildung stehen alle Türen offen, egal ob beispielsweise eine Spezialisierung auf einen Fachbereich, eine Meisterfortbildung, Ausüben deines Traumberufs bis zur Rente oder eine Karriere bis hin zum Geschäftsführer.

Ausbildungsangebote: Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute für Büromanagement, Kfz-Mechatroniker, Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik (alle m/w/d)

Studiengänge: BWL - Handel, BWL - Digital Commerce Management

Kontakt: Azubibewerbung@pneu.com www.pneuhage.de/unternehmen/jobs-und-karriere/ausbildung An der Rossweid 23 – 25, 76229 Karlsruhe

SRH Klinikum Karlsbad



Leidenschaft fürs Leben.

Wir sind ein international anerkanntes Fachkrankenhaus und wichtiger Akutversorger im Landkreis Karlsruhe. Als Teil der SRH, eines Stiftungsunternehmens mit wegweisenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit, begleiten und unterstützen wir seit mehr als 50 Jahren Menschen auf ihrem Lebensweg. Um den persönlichen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Patient:innen optimal begegnen zu können, haben wir uns spezialisiert.

Unser fachübergreifender Behandlungsansatz und ein tiefgehendes Verständnis in den medizinischen Fachgebieten Muskeln & Skelett, Herz & Gefäße, Nervensystem sowie Psyche ermöglichen es uns, bestimmte Krankheitsbilder besser, sicherer und gezielter zu therapieren – damit alle Patient:innen die Behandlung bekommen, die für sie am besten ist.

Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d): Pflegefachkraft (auch Studium), Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, Operationstechnischer Assistent (OTA), Anästhesietechnischer Assistent (ATA), Medizinischer Fachangestellter (MFA), Kaufleute für Büromanagement

Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Praktika

Kontakt: +49 (7202) 61 0 info.kkl@srh.de www.klinikum-karlsbad.de/berufsfachschule-fuer-pflege Guttmannstr. 1, 76307 Karlsbad

Stadtmission Karlsruhe

Die Evangelische Stadtmission Karlsruhe ist diakonischer Träger verschiedener Pflegeeinrichtungen in und um Karlsruhe. Dazu gehören Seniorenheime, Anlagen für Betreutes Wohnen, Tagespflege, Eingliederungshilfe psychisch erkrankter Menschen sowie eine Einrichtung für Menschen mit komplexen Behinderungen.

Wir helfen Menschen: Das ist das Motto der Stadtmission Karlsruhe seit 1882. Seit über 140 Jahren bieten wir als professioneller Träger vor Ort die Hilfe, die ältere Menschen oder Menschen in Not brauchen.

Wohnstift

Jetzt durchstarten

Wir betreiben im Stadtgebiet Karlsruhe neun Häuser. Darunter drei stationäre Pflegeeinrichtungen, zwei Tagespflegen und zwei ambulante Dienste. Auch gehören drei Großküchen dazu und bieten in den Residenzen einen umfänglichen Service für unsere Bewohner. Für den reibungslosen Ablauf wie beispielsweise die Lohnabrechnung, Buchhaltung oder Bestellungen sorgen fleißige Hände in der Verwaltung.

Jetzt bewerben und von unseren Vorteilen profitieren. Bei uns wird nach Tarif bezahlt, inklusive Jahressonderzahlung, betrieblicher Altersvorsorge und betrieblicher Krankenversicherung. Am Geburtstag wird gefeiert und deshalb haben unsere Azubis Geburtstagsfrei. Das Jobticket legen wir ebenfalls mit drauf und garantieren eine bestmögliche Begleitung durch erfahrene Mentoren und Ausbilder in allen Bereichen.

Wir freuen uns auf dich!