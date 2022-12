Auftakt der „Auswärtswochen“

Kein Geburtstagsgeschenk für Chefcoach Scepanovic: PSK Lions verlieren in Hagen

Ein Schreckmoment am Anfang und lange Zeit eine offene Partie: Am dritten Advent liefern sich Phoenix Hagen und die PSK Lions ein Duell auf Augenhöhe - am Ende kann aber auch Karlsruhes überragender Lovell Cabbil die Lions-Niederlage nicht verhindern.