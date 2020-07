Keine Anmeldung möglich: Massive Probleme bei Facebook

Die Daily Mail schreibt auf ihrer Internetseite, dass es zur gleichen Zeit auch bei Instagram Probleme gibt . Das soziale Foto-Netzwerk gehört ebenfalls zum Facebook-Konzern. Die Seite allestörungen.de meldet zudem Tausende Störungen bei WhatsApp , ebenfalls ein Teil von Mark Zuckerbergs Imperium.

Auf Twitter teilte der Konzern mit, man sei dabei, das Problem schnellstmöglich zu beheben. Es handle sich aber nicht um eine sogenannte Distributed-Denial-of-Service-Attacke, kurz DDoS. Bei solchen Angriffen werden gezielt Anfragen gesendet, um die Kapazitäten von Servern zu überlasten.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.

