Was Veranstaltungen angeht, so ist an diesem Wochenende vom berühmten Sommerloch definitiv nichts zu spüren.

In der Region locken zum Teil sehr große Veranstaltungen nach drinnen und draußen. Wir stellen die spannendsten Optionen vor.

Karlsruher Museen laden zur „Kamuna“

Zum 24. Mal laden am Samstag, 5. August, die Karlsruher Kulturinstitutionen zur Karlsruher Museumsnacht „Kamuna“. Von 18 bis 24 Uhr können Besucherinnen und Besucher die aktuellen Ausstellungen besuchen, an Führungen und Workshops teilnehmen und zuweilen hinter die Kulissen der Häuser blicken.

17 Kulturinstitutionen sind in diesem Jahr an der Museumsnacht beteiligt, darunter Neulinge wie der Verein RetroGames, der seit neuestem auf dem Gelände der „Kulturdose“ in der Schauenburgstraße 5 zu finden ist. Auch das Generallandesarchiv, Nördliche Hildapromenade 3, das der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist, kann besichtigt werden. Zudem öffnet am Abend der Kamuna die Junge Kunsthalle, Hans-Thoma-Straße 4, wieder ihre Pforten.

Tickets für die „Kamuna“ gibt es online unter www.kamuna.de sowie an der Abendkasse in den beteiligten Museen.

Bad Herrenalb feiert Klosterfest

Zur fröhlich bunten Bummelmeile wird am Samstag, 5., und Sonntag, 6. August, die historische Klosterstraße in Bad Herrenalb, wenn die Kurstadt zum traditionellen Klosterfest lädt.

Die Gäste erwartet viel: Neben dem Mittelalterdorf „Fabula Corvinus“, das die geschichtliche Vergangenheit erlebbar machen wird, gibt es Essensstände, ein großes Unterhaltungsprogramm für Kinder sowie jede Menge Live-Musik an verschiedenen Standorten wie dem Klosterhof oder der Klosterscheuer. Auch das Ziegelmuseum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Besucht werden kann das Bad Herrenalber Klosterfest am Samstag von 11 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.dasklosterfest.de.

In Baden-Baden gibt es „Tango im Wandelgang“

Heiße Rhythmen erwarten die Besucher jeweils ab 21 Uhr am Freitag, 4., und Samstag, 5. August, bei der Tanzveranstaltung „Tango im Wandelgang“ an der Trinkhalle in Baden-Baden. Während der Pandemie ins Leben gerufen und schnell etabliert, bietet die Veranstaltung eine Tango-Show – in diesem Jahr mit dem Paar Matteo Antonietti und Ravena Abdyli.

Anschließend kann das Publikum selbst das Tanzbein schwingen. Die Musik des Abends kommt vom Hyperion Ensemble, einem der führenden Tango-Orchester Europas. Start ist jeweils um 21 Uhr. Tickets gibt es online unter www.badenbadenevents.de.

Start des Open-Air-Kinos in Pforzheim

Kino unterm Sternenhimmel gibt es ab Donnerstag, 3. August, im Innenhof des Kulturhauses Osterfeld, Osterfeldstraße 12, zu sehen. Insgesamt bis zum 2. September lädt dann das Open-Air-Kino Pforzheim mit Hollywood-Blockbustern und europäischen Produktionen.

Zu sehen sind an diesem Wochenende zwei Filme: Am Freitag, 4. August, läuft ab 21.30 Uhr die amerikanische Komödie „Und dann kam Dad“ mit Robert De Niro. Am Samstag, 5. August, wird um 21.30 Uhr „Der Nachname“ gezeigt. Start ist am Donnerstag um 21.30 Uhr mit der Komödie „Die einfachen Dinge“.

Tickets unter kommunales-kino-pforzheim.de.

In Rastatt gibt es „Tanz unter den Platanen“

Während in Baden-Baden im Wandelgang Tango getanzt wird, gibt es in Rastatt „Tanz unter den Platanen“ auf dem Marktplatz. Am Freitag, 4. August, können Freunde von Standardtänzen wie Disco Fox, Rumba oder Walzer von 19 bis 22 Uhr mittanzen und die professionellen Showeinlagen genießen.

Moderiert wird der Abend von den vierfachen Tanzweltmeistern und Inhabern der Rastatter Tanzschule, Ralf Müller und Olga Müller-Ometchenko. Achtung, die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt.

Zeltival in Karlsruhe endet mit Jazz, Pop- und Rockmusik

Mit zwei großen Konzerten geht das diesjährige Zeltival des Kulturzentrums Tollhaus in Karlsruhe, Alter Schlachthof 35, an diesem Wochenende, oder genauer gesagt am Montag, zu Ende.

Zu sehen ist am Samstag, 5. August, Theo Croker. Der Künstler, Komponist, Produzent und allem voran Trompeter gilt als einer der neuen Größen in der afro-amerikanischen Jazz-Szene. Im Tollhaus erleben kann man ihn ab 20.30 Uhr.

Das letzte Konzert des Zeltivals findet am Montag, 7. August, um 20 Uhr statt. Alexander Scheer und Andreas Dresen & Band spielen aus ihrer ersten Live-Scheibe „Immer wieder Nie Genug“. Die Band wurde für den Musikfilm „Gundermann“ aus dem Jahre 2018 gegründet, der das Leben von Baggerfahrer und Liedermacher Gerhard Gundermann beleuchtet. Beim Deutschen Filmpreis 2019 erhielt der Streifen sechs Auszeichnungen. Hauptdarsteller Alexander Scheer bekam Preise für die Interpretation der Songs im Film.

Karten gibt es unter www.tollhaus.de.

Mottenkäfig Pforzheim bietet Freilichttheater und Musik

„Freilichttheater & Livemusik“ sind an diesem Samstag, 5. August, ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne hinter dem Figurentheater Mottenkäfig in Pforzheim, Kirchenstraße 3, geboten. Das Theater gestaltet den Abend mit einer Musikgruppe und dem eigenen Theaterprogramm.

Bei Regen findet die Veranstaltung im Theater statt. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für die Veranstaltung können unter Telefon (0 72 31) 46 32 34 vorbestellt werden. Weitere Infos gibt es unter www.figurentheater-pforzheim.de.