Geduld ist gefragt

Verfassungsgericht lehnt Eilanträge der AfD ab: Nicht mit der Brechstange

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten nominierte die AfD in dieser Legislaturperiode für das Amt des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Doch alle fielen in geheimer Wahl durch. In Karlsruhe wollte die Partei ihren Platz im Präsidium erzwingen.