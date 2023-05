Starke Reaktion nach Wackel-Start: KRK-Riege startet mit Platz drei

Angesichts personeller Sorgen hat Tatjana Bachmayer dem Saisonauftakt in der Deutschen Turn-Liga (DTL) mit gedämpften Erwartungen entgegengeblickt. Und die Ahnungen der Cheftrainerin der Kunstturn Region Karlsruhe (KRK) bestätigten sich dann vor der Regensburger Rekordkulisse zunächst auch.

Doch die junge und ersatzgeschwächte KRK-Riege zeigte sich von ihrem Wackel-Start am Barren unbeeindruckt und landete am Ende des ersten Wettkampftages auf Platz drei.

KR Karlsruhe landet direkt hinter den zwei Top-Teams

„Das war richtig gut und hätte ich nicht gedacht“, sagte Bachmayer nach dem gelungenen Auftakt vor 3.000 Zuschauern in der Regensburger Donau-Arena. Ihre Turnerinnen mussten sich mit insgesamt 187,65 Punkten nur der neuen Spitzen-Turngemeinschaft aus Titmoning und Chemnitz (192,50) sowie Abonnement-Meister MTV Stuttgart (200,90) geschlagen geben.

Bachmayer, die vor dem Auftakt die Terminierungen kritisiert hatte, musste in Regensburg ohne die verletzte Chiara Moiszi auskommen, auch die 16 Jahre alte EM-Teilnehmerin Anna-Lena König kam nur an zwei Geräten zum Einsatz. Dafür feierte Neuzugang Loane Thum (13) ihr Liga-Debüt und kamen zwei Juniorinnen vom Kooperationsverein aus Rom zu ihrer Bundesliga-Premiere.

Patzer am Barren werden schnell vergessen gemacht

Die lief erst gar nicht gut. Am Barren patzten Amelie Pfeil (15) und die Italienerin July Marano (14), ehe König ihr Team mit ihrer „bisher besten Barren-Übung“ (Bachmayer) stabilisierte. Den „Zitterbalken“ ließen dann Maellys Alferi (15), Thum, Luisa Groeschl (12) und die zweite Italienerin Emma Gubbiotti (13) fehlerfrei hinter sich, ehe die starken KRK-Geräte Boden und Sprung kamen.

„Sie haben dann das gezeigt, was sie können. Das war echt toll zu sehen“, sagte Bachmayer, die insgesamt sieben Turnerinnen einsetzte. Nur Maellys Alferi kam dabei an allen vier Geräten zum Einsatz, Pfeil und Gast-Athletin Marano an jeweils drei.

Eine Ruhepause gab es dann weder für Trainerin Bachmayer noch ihre Riege. Erst um zwei Uhr früh in der Nacht zum Montag waren sie zurück in Karlsruhe, standen aber am „Tag der Arbeit“ auch gleich wieder in der Halle, weil Bundestrainer Gerben Wiersma zu einem zweitägigen Stützpunkt-Besuch in das Rudi-Seiter-Zentrum kam.