Verloren und gefunden

Die Fundkiste macht Loser glücklich

Handy, Schlüssel, Sonnenbrille - der Blick in die Fundkiste erzählt Geschichten. An den beiden Infoständen landet alles, oder fast, was auf dem riesigen Festgelände an einem Wochenende so alles verloren geht. Das meiste, sagt Sarah Laier, kommt auch wieder zu seinem Besitzer zurück. Manches wird nie vermisst.