Fan-Sturm nicht erwünscht

KSC: Planung für Aufstiegsfeier

In direkter Nähe des Wildparkstadions soll es am kommenden Samstag nach dem letzten Drittliga-Spiel des Karlsruher SC gegen den Halleschen FC eine Aufstiegsfeier des Vereins geben. Momentan finden noch letzte Abstimmungsgespräche statt, betonten Stadtverwaltung und KSC am Montag.