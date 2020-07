Fußball

Live-Ticker: Versammlung zur Ausgliederung des KSC-Profispielbetriebs

An diesem Samstag von 11 Uhr an haben die Mitglieder des Karlsruher SC eine wegweisende Entscheidung zu treffen: Stimmen sie bei der außerordentlichen Hauptversammlung im Wildparkstadion für oder gegen die Ausgliederung des Profispielbetriebs in eine Kapitalgesellschaft? bnn.de berichtet in einem Live-Ticker über die Versammlung.