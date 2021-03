Live vor Ort oder nur digital? Karlsruher Kulturfestival plant dreigleisig

Gibt es Kultur auch im Mai nur am Bildschirm? Oder darf man vor Publikum spielen? Die Europäischen Kulturtage Karlsruhe stecken im komplizierten Planungs-Endspurt.

Der Auftakt soll nicht nur ein Paukenschlag werden. Auch nicht nur ein Trommelwirbel. Gleich sechs Schlagzeuger tun sich zusammen für ein Konzertstück des Komponisten Iannis Xenakis.

Ihre Aufführung unter der Leitung von Isao Nakamura, Professor an der Karlsruher Musikhochschule, soll am 2. Mai ein klangmächtiges Eröffnungssignal für die 25. Europäischen Kulturtage in Karlsruhe sein.

Nur: Wo wird man ihnen zuhören können?