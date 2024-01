Zur Person: Madou Mann wurde 1998 als Sohn eines Ivorers und einer Deutschen in der Elfenbeinküste geboren. Schon als Baby kam er nach Deutschland. Er wuchs in Karlsruhe-Beiertheim auf und machte sein Abitur am Eichendorff-Gymnasium in Ettlingen. Nach der Schule wurde er direkt Zauberer und galt seinerzeit als jüngster Profizauberer Deutschlands. Vor gut zwei Jahren gründete er mit einem Kollegen die GG-Magic GmbH, die derzeit aus sieben Zauberern („das sind alles Nerds“) besteht, die in ganz Deutschland zum Einsatz kommen. Seine Vorbilder sind seine Eltern, die ihn immer machen ließen. Sein Motto: „Die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen die Kleinen.“