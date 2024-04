Vorverkauf fürs Straßentheaterfestival tête-à-tête in Rastatt beginnt

Das tête-à-tête in Rastatt serviert vom 29. Mai bis 2. Juni wieder einen bunten Straßentheater-Cocktail. Was abends alles geboten wird.

Die Vorfreude steigt, in sechs Wochen geht es los: Vom 29. Mai bis 2. Juni ist wieder Straßentheaterfestival in Rastatt. Die 16. Auflage des tête-à-tête ist zwar aus Kostengründen einen Tag kürzer als sonst. Dennoch bietet das Programm ein buntes Allerlei. Ein Fokus liegt diesmal auf der deutschen Straßentheaterszene.

150 Shows mit 35 Gruppen aus neun Nationen stehen auf dem Festivalprogramm. Das wird in diesem Jahr häppchenweise präsentiert. Am Montag stellten die künstlerischen Leiterinnen Julia von Wild und Kathrin Bahr zunächst die eintrittspflichtigen Abendveranstaltungen vor. Dafür können nämlich ab Dienstag, 16. April, Karten im Vorverkauf erworben werden. Fragen und Antworten zum tête-à-tête.

Hat das Festival einen thematischen Schwerpunkt?

Jein. Rastatt feiert in diesem Jahr 175 Jahre Badische Revolution. Thematisch passend zur Erinnerung an die Niederschlagung der Demokratiebestrebungen 1849 gibt es die Platzinszenierung „Fantôme“ des Collectif La Meandre im Schlosshof. „Die Geschichte eines kleinen Jungen, der eine totalitär angehauchte Gesellschaft durch sein Anderssein zum Umdenken bringt“, verrät Kathrin Bahr. Die Gruppe sucht dafür noch 20 Mitspielerinnen aus Rastatt, die in einem Workshop vorbereitet werden. Anmeldungen unter Telefon (0 72 22) 38 92 42, E-Mail mai@kulturundveranstaltungen.de.

Programmhäppchen beim „Tusch!“ zum tête-à-tête-Auftakt

Gibt es wieder eine Show zum Auftakt?

Ja. Der schon bekannte „Tusch!“ bietet am Mittwoch, 29. Mai, in der Badner Halle eine moderierte Varietéshow mit Kurznummern der Künstler aus dem Tagesprogramm. Exklusiv zeigt Mareike Koch zudem ihre Luftakrobatik.

Was kosten die Eintrittskarten?

17 Euro, die Karten für „Tusch!“ kosten 22 Euro. Die Eintrittspreise hat der Gemeinderat festgelegt. Das Tagesprogramm, das erst am 1. Mai veröffentlicht wird, ist wie gehabt kostenlos.

Neuer tête-à-tête-Spielort auf dem Gelände der Brauerei Franz

Gibt es neue Spielorte?

Neu ist das Gelände der Brauerei Franz als Spielort. Dafür gibt es keine Veranstaltungen im städtischen Bauhof. Ansonsten werden der Pfarrgarten von St. Alexander, Murgpark, Faneser Platz, Marktplatz, Paradeplatz, der Bereich rund ums LWG, Reithalle und Badner Halle bespielt.

Was bietet das Abendprogramm?

Von einer ungewöhnlichen Messerakrobatik der belgischen Company Midnight über Handakrobatik auf dem Rollbrett des finnischen Duos Lotta & Stina, die ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern, bis zum deutschen Theater Anu. Letzteres bietet auf dem Parcoursgelände des Mercedes-Benz-Kundencenters eine Produktion, bei der man von Station zu Station geht und theatrale Betrachtungen über Fortschrittsglauben, Religion, Wissenschaft, Kunst und Größenwahn anschaut. Zum Abschluss am Sonntag, 2. Juni, zeigt die deutsche Formation Tridiculous eine Show aus Breakdance, Slapstick, Beatbox, Luftakrobatik, Pole und Gesang.

Es sind viele deutsche Produktionen dabei, wie kommt das?

Zum ersten Mal veranstaltet das europäische Netzwerk Circostrada für zeitgenössischen Zirkus und darstellende Künste im öffentlichen Raum sein Treffen beim Atoll-Festival in Karlsruhe und dem anschließenden tête-à-tête in Rastatt. Etwa 120 Veranstalter aus ganz Europa werden erwartet. „Wir freuen uns sehr, denn unser Ziel war es stets, dass das tête-à-tête eines der wichtigsten Festivals in Europa wird“, sagt Julia von Wild. Vorteil fürs Publikum: Sechs Theater- und Zirkuscompagnien aus Deutschland zeigen am 30. und 31. Mai im Tagesprogramm ihre neuesten Produktionen.

Gibt es auch ein spezielles Angebot für die Jugend?

Geplant ist wieder eine Kooperation mit dem Phönix-Jugendtheater. Zudem gibt es einen Kinder-Mitmachzirkus im Murgpark.

Wer finanziert das Straßentheaterfestival?

„Die Kommunalpolitik trägt das Projekt voll mit“, zeigt sich Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) froh über den bewilligten Rahmen von 500.000 Euro. Überdies wird das Festival von zahlreichen Sponsoren finanziert.

Wie steht es um das Engagement der ehrenamtlichen Helfer?

„Rund 120 haben sich schon gemeldet“, sagt Norbert Graf, Leiter des Eigenbetriebs Kultur und Veranstaltungen der Stadt. Weitere helfende Hände sind willkommen, denn es gibt viel zu tun. Anmeldungen entweder beim nächsten Helfertreffen am Dienstag, 16. April, 18.30 Uhr in der Reithalle, oder per E-Mail an mai@kulturundveranstaltungen.de..

Wo gibt es Karten und das Programm?