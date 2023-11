Der Bundespolizei ist am Karlsruher Hauptbahnhof ein Marokkaner ins Netz gegangen, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, sitzt der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 29-Jährige steht unter anderem im Verdacht, mehrere Diebstähle begangen zu haben. Zunächst war der Tatverdächtige am vergangenen Dienstag in einem ICE von Basel nach Offenburg aufgefallen, weil er keinen gültigen Fahrschein bei sich hatte. Die Bahn gestattete ihm die Weiterfahrt nach Karlsruhe, wo er von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde.

Da sich der Tatverdächtige gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen konnte, brachten diese den 29-Jährigen zur Dienststelle. Dort konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden.

Polizisten finden mehrere Geldkarten und Elektronik-Artikel

Bei der Durchsuchung des marokkanischen Staatsangehörigen fanden die Beamten der Pressemitteilung zufolge neben Geldkarten einen hochwertigen Rucksack samt Laptop und weiteren elektronische Gegenstände. Dabei handelte es sich um mutmaßliches Diebesgut.

Denn noch während sich der 29-Jährige auf der Dienststelle befand, meldete sich eine Geschädigte bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof, um den Diebstahl ihres Rucksacks samt Laptop und weiteren Elektronikartikeln zur Anzeige zu bringen.

Diebstahlsopfer ortet Laptop im Karlsruher Hauptbahnhof

Über die Ortungsfunktion ihres Laptops hatte sie zuvor in Erfahrung bringen können, dass sich dieses am Karlsruher Hauptbahnhof befindet. Ermittlungen ergaben, dass der beim Verdächtigen gefundene Rucksack samt Inhalt der Geschädigten gehörte.

Bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige bereits am Morgen von der Bundespolizei in Freiburgwegen ähnlicher Delikte angezeigt worden war. Der Marokkaner soll sich unerlaubt in Deutschland aufhalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.