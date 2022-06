Unterfinanziert und überlastet

Das 9-Euro-Ticket legt die Defizite bei der Bahn offen

Hunderttausende stürmten am Pfingstwochenende die Bahn und nutzten das 9-Euro-Ticket, oft in überfüllten Zügen. Die Reisenden erlebten, was Pendler und Vielfahrer schon seit langem wissen: Die Bahn ist nur bedingt einsatzfähig.