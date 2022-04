Ausflugsziel Turmberg

„Nicht tragbar“ und „Schnapsidee“: Reaktion auf Mentrups Idee, die Zufahrten zum Karlsruher Turmberg zu sperren

Die AfD will ihre Position zum Neubau der Turmbergbahn überdenken, sollte der OB seinen Vorschlag nicht zurückziehen. Insgesamt gibt es bei Anliegern und in der Kommunalpolitik breite Ablehnung für die Idee einer Straßensperrung. Frank Mentrup selbst schweigt am Tag danach lieber.