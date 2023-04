Als erfolgreicher Veranstalter und Gastgeber von Messen, Kongressen und Kulturevents in Karlsruhe setzt die Messe Karlsruhe auf gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte. Die zahlreichen Mitarbeiter sind hier täglich im Einsatz, um Veranstaltern und Besuchern ein ganz besonderes Erlebnis zu ermöglichen: von Klassik-Konzerten bis hin zu Großmessen, von Firmenevents bis zu Fachtagungen.

Der Anspruch dabei sind glückliche Gäste und zufriedene Besucher. Ein breitgefächertes Know-How im Veranstaltungsbereich und der persönliche Kontakt zeichnen die Messe Karlsruhe aus. Hier bringt man Menschen zusammen und bietet für jede Idee die passende Bühne. Um diese hohen Ziele auch in Zukunft weiterhin zu erreichen, ist man bei der Messe Karlsruhe stets auf der Suche nach hoch qualifiziertem Zuwachs.

Folgende Berufe sowie Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten finden sich bei der Messe Karlsruhe Berufliche Tätigkeiten - Projektmanager - Marketing- und PR-Manager - Fachkräfte für Veranstaltungstechnik - Austeller- und Besucherservice Manager - Technische Projektleiter - Tätigkeiten in der IT/Digital Services, Buchhaltung/Controlling und Verwaltung

Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten (m/w/d): - BWL- Bachelor of Arts - Messe-, Kongress- und Eventmanagement – DHBW in Kooperation mit der DHBW Ravensburg - Fachkraft für Veranstaltungstechnik - Mediengestalter/in Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik - Trainees und Praktika in den Bereichen PR, Marketing und Projektmanagement - Tätigkeiten für Werkstudierende

Vielseitiger Arbeitgeber mit spannenden Aufgaben

Nicht nur als Anbieter einer optimalen Plattform für Begegnung und Austausch zeigt die Messe Karlsruhe ihre große Stärke: Auch als moderner und vielseitiger Arbeitgeber glänzt das Unternehmen. Hier arbeiten etwa 180 Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen und zu vielen verschiedenen Themen.

An den beiden Standorten, einmal am innerstädtischen Kongresszentrum mit Konzerthaus, Schwarzwaldhalle, Gartenhalle und Stadthalle (das derzeit saniert wird und 2025 wiedereröffnet werden soll) sowie an der Messe in Rheinstetten finden Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen statt. Dazu gehören auch viele Eigenmessen, von der offerta bis zur Learntec, von der art Karlsruhe bis zur RA/TL.

Als erfahrener und serviceorientierter Gastgeber bietet die Messe Karlsruhe auch den idealen Rahmen für Kultur, Kongresse und viele weitere Events. Passend zur Vielfalt an Veranstaltungen gibt es bei der Messe Karlsruhe viele verschiedene Jobs, zum Beispiel in den Bereichen Projektmanagement, PR und Marketing, Technik und IT.

Da jedes Thema völlig anders und jeder Kunde unterschiedlich ist, gestaltet sich die Arbeit als besonders abwechslungsreich. Auf diese Weise haben auch die Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten rund um die Gestaltung des jeweiligen Events die Möglichkeit, in die verschiedensten Themenwelten einzutauchen.

Dafür steht die Messe Karlsruhe als Arbeitgeber:

Die Unternehmenswerte wurden gemeinsam erarbeitet. Die Philosophie der Messe Karlsruhe ist getragen von den Grundwerten Vertrauen, Verantwortung und Konstruktivität. Zentral ist hierbei besonders ein vertrauensvolles Arbeiten auf Augenhöhe, ein offener Dialog sowie ein guter Umgang mit Fehlern.

Den Mitarbeitenden wird hier die Möglichkeit gegeben, echte Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam im Team spannende Projekte zum Erfolg zu führen und weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt bietet das erfolgreiche Unternehmen auch die Sicherheit des öffentlichen Dienstes in einer abwechslungsreichen und dynamischen Branche.

Als moderner und familienfreundlicher Arbeitgeber (ausgezeichnet mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“) sind Gleitzeit, flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement mit zahlreichen Maßnahmen und die Bezuschussung des Deutschlandtickets als Jobticket bei der Messe Karlsruhe selbstverständlich.

Hinzu kommt die Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und zusätzliche attraktive Gehaltszulagen in Form von Jahressonder- und Prämienzahlung, vermögenswirksame Leistungen sowie Vergünstigungen für Mittagessen, kostenloses Parken in Innenstadtlage, eine betriebliche Altersversorgung, die freiwillig ergänzt werden kann sowie diverse Weiterbildungsmöglichkeiten.

Eine 100-prozentige Tochter der Stadt Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe gehört zu den Top-15 der Branche in Deutschland und ist seit Jahren erfolgreich auf Wachstumskurs.

Als eine 100-prozentige Tochter der Stadt Karlsruhe ist das Unternehmen vor allem auch als Präsentationsplattform für den Wirtschaftsstandort TechnologieRegion sowie für das kulturelle Leben rund um die Fächerstadt entscheidend.

Um in dieser wertvollen und tragenden Rolle für die zukünftige Entwicklung des Standorts weiterhin für höchste Qualität bei der Planung und Ausführung verschiedenster Events sorgen zu können, setzt man auch künftig auf fachkundigen Nachwuchs und Ausbildung.

Wer Interesse daran hat, ein Teil des Messe-Teams zu werden, kann sich jederzeit bei der Messe Karlsruhe nach Jobangeboten und Möglichkeiten zur beruflichen Ausbildung informieren.

Portal für offene Stellen Passend zur Vielfalt als Arbeitgeber bietet die Messe Karlsruhe auf ihrem Portal für offene Jobs einen Überblick über die aktuell offenen Stellen.