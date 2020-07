BNN-Umfrage

Mögen Sie Ihren eigenen Vornamen?

Jeder hat einen, jeder braucht einen, jeder will einen: Klar, die Rede ist vom Vornamen. Wie bei Kleidung gibt es bei Vornamen viele interessante Moden und Trends - früher waren Babys namens Karl-Heinz oder Gisela ganz normal, heute will kaum jemand sein Kind noch so nennen.