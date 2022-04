ÖPNV

MyShuttle-Angebot im Landkreis Karlsruhe wird weiter ausgebaut

Das On-Demand-Angebot im Landkreis Karlsruhe soll weiter ausgebaut werden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember sollen MyShuttle-Fahrzeuge auch in Karlsbad-Ittersbach mit Anbindung an das Gewerbegebiet in Marxzell und Waldbronn eingesetzt werden.