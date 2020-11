„Warum einen großen Bus losschicken, der 80 Personen befördern könnte, in dem aber nur ein Mensch sitzt?“, so Watteroth. Das sei weder ökologisch noch in Anbetracht von Verkehrslärm sinnvoll. So entwickelte sich 2018 die Idee, dass genau der Kunde mit dem ÖPNV befördert werden soll, der auch nachfragt: zum Beispiel jüngere Menschen, die am Abend, oder Senioren, die am Wochenende, flexibel unterwegs sein wollen. „Wir haben das Bedürfnis nach flexiblem öffentlichen Personennahverkehr nicht nur in der Stadt, sondern wir haben es eben auch im ländlichen Raum“, sagt Landrat Christoph Schnaudigel.