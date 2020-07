Einsatz in Linkenheim

Nach Mord in Karlsruhe-Oberreut: SEK verhaftet Verdächtigen

Nach dem Tötungsdelikt im Karlsruher Stadtteil Oberreut hat das SEK den 53-jährigen Verdächtigen am Montagnachmittag in einem Anwesen in Linkenheim-Hochstetten verhaftet. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe jetzt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.