Erst abgeschoben, nun zurück

Nach Unruhe in Ellwangen: Flüchtling lebt jetzt in Karlsruhe

Ein Asylbewerber aus Kamerun, der im Mai in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Ellwangen (Ostalbkreis) eine Demo mitorganisiert hat, ist inzwischen wieder in Deutschland. Der Mann war unter viel Aufregung nach Italien abgeschoben worden. Derzeit lebt er in Karlsruhe.